Türk-Yemen İş Forumu yeni pazarlara kapı araladı

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Türk-Yemen İş Forumu", Türk iş dünyasına yeni kapıların açılması için fırsatlar sunarken, Yemenli tüccarlarla da iş birliği imkanı sağladı.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11-13 Ocak tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilen "1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Türk-Yemen İş Forumu"nun çok başarılı geçtiğini söyledi.

Türk-Arap Ekonomi Zirvesi'ni kentte ilk kez yaptıklarını vurgulayan Göksu, bu tür zirvelerin genelde İstanbul veya Ankara'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Göksu, Türkiye'de üretime katkı sağlayan diğer illeri de göstermek için programları farklı kentlere taşıma kararı aldıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelen yatırımcı, tüccar, ziyaretçi bir şekilde İstanbul, Ankara veya İzmir'i görme fırsatı yakalıyor. Biz istedik ki bu sefer farklı illeri görsünler. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi'nin ilkini o nedenle Mersin'de yaptık. Mersin de çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Türk-Yemen İş Forumu'nu da burada düzenledik. Bu tür toplantılarımızı daha önce sektörel bazda yapardık. Hayvancılık, mevye-sebze gibi değişik gruplar getirip Türkiye'deki ilgili tüccarlarla buluşturup hem yatırım hem satın alma noktasında onların birbirleriyle tanışmasını sağlardık. Bu sefer bir sektörle sınırlı kalmadık. Daha geniş alandaki iş temsilcilerini birbirleriyle buluşturduk."

Göksu, ekonomi zirvesine, Yemen ve Lübnan ağırlıklı olmak üzere Irak, Suriye, Ürdün, Cezayir, Fas, Tunus, Kuveyt, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Katar, Mısır, KKTC ve Libya'dan temsilcilerin katıldığını anımsatarak, çok faydalı ikili görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Zirve sayesinde katılımcıların Türk iş dünyasını daha yakından tanıma şansı bulduğuna dikkati çeken Göksu, "Katılımcı ülke temsilcileri Türkiye'nin ufkunu, 15 Temmuz'dan sonra ticaretin durması gibi şeylerin olmadığını, büyümenin sadece rakamlarda değil, sokaklarda da olduğunu kendileri gördüler." dedi.

- Yemenli tüccarlarla iş birliği imkanı

Türk-Yemen İş Forumu sırasında Türk iş dünyasının Yemenli tüccarlarla diyalog kurma şansı yakaladığının altını çizen Göksu, Ortadoğu'da ve Arap dünyasında Yemenlilerin ticaretleriyle bilindiğini ifade etti.

Göksu, Yemenlilerin üretme imkanları olmadığı için alım satım üzerinde yoğunlaştığını anlatarak, "Çin, Malezya, Fas, Irak, Hindistan'da iş yapan Yemenli firmalar var. Körfez ülkelerinde çok fazla ticaretle uğraşan Yemenli var. Dünyanın her yerinden 162 Yemenli tüccarı buraya getirdik."

Dünyada iş yapan, ticaretiyle meşhur Yemenli tüccarları Türk üreticilerle tanıştırmak istediklerini belirten Göksu, dünyanın her tarafından faaliyet gösteren Yemenli tüccarlar ile Türk üreticilerin buluşturulmasının yeni pazarlar açılması için fayda sağlayacağını ifade ederek, "Türk üreticiler, Yemenli tüccarlar üzerinden dünyaya açılacaklar. Yemenliler dünyada varlar. Bir ülkede kendisi yoksa mutlaka bir akrabası var. Dolayısıyla onlar aracılığıyla dünyaya çok rahat malları pazarlamanın yolu üreticilerimizi Yemenlilerle tanıştırmaktı." diye konuştu.

Yemenli tüccarların Kalkınma Bakanı Elvan ile de toplantı yaptıklarını hatırlatan Göksu, görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin her karış toprağında pazarlanacak, dünyaya tanıtılacak değerler olduğunu aktaran Göksu, bunları tanıtmak için büyük gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.