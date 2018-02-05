"Türk-Yunan ticaretinde KOBİ'lere ağırlık verilmesi lazım"

ATİNA (AA) - FURKAN NACİ TOP - Dış İlişkiler Ekonomi Kurulu (DEİK) Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, iki ülke arasında önemli bir ticaret hacmi bulunduğunu ifade ederek, "KOBİ'lere ağırlık verilmesi ve o dinamiklerin hareketlendirilmesi lazım. Onların yolunu açmalıyız. Onların yolu açılınca ikili ticaret otomatik olarak canlanmış olur." dedi.

Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atina Ticaret Odası, Yunanistan Girişimciler Federasyonu ve Yunanistan Yatırım Ajansı ile görüşmelerde bulunduklarını belirterek, iki ülke arasında önemli bir ticaret hacmi bulunduğunu kaydetti.

Hedeflerinin, 5 milyar dolarlık ticaret hacmine en kısa zamanda ulaşmak olduğunu ifade eden Ahmet, "(İki ülke arasındaki ticaret hacmi) Bundan birkaç yıl önce 4,8 milyar dolara ulaştık ama oradan geri döndü. Şu anda 3,2 milyar dolar seviyesinde." dedi.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının bu yılın ilk yarısında Selanik'te yapılmasının planlandığını, iki ülke başbakanı ve bakanlarının bir araya gelmesiyle yeni proje ve iş birliklerinin hızlanacağını kaydeden Ahmet, öncelikli projelerinden birinin KOBİ'lere önayak olarak iki ülkede yeni yatırımların önünü açmak olduğunu söyledi.

Ahmet, "KOBİ'lere ağırlık verilmesi ve o dinamiklerin hareketlendirilmesi lazım. Büyük şirketlerle iş birliği güzeldir ama aktif, günlük ticarette KOBİ vardır. Onların yolunu açmalıyız. Onların yolu açılınca ikili ticaret otomatik olarak canlanmış olur." ifadelerini kullandı.

İki ülke yatırımcılarının daha fazla bir araya gelmesi gerektiğine işaret eden Ahmet, "Gümülcine'de 16 Mart'ta iki ülke iş adamlarını bir araya getirecek bir ekonomik forum düzenleyeceğiz. Yatırımcılar B2B görüşmeler yapıp, her iki ülkenin avantajlarını ve neler yapılabileceğini değerlendirebilecekler." şeklinde konuştu.





- "Birçok Türk iş adamı Altın Vize imkanından yararlanmak istiyor"





Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Ahmet, Türkiye'deki teşvik fırsatlarını Yunan yatırımcılara anlatacaklarını, birçok Türk iş adamının da Yunanistan'ın 250 bin avro ve üzerindeki yatırıma karşılık sunduğu, uzun süreli ikamet izni sağlayan "Altın Vize" imkanından yararlanmak istediğini ifade etti.

Yunanistan'ın krizin son noktasında olduğuna işaret eden Ahmet, "Ufak ufak çarkların daha hızlı dönmeye başlayacağı, pozitif bir havanın geleceği yönünde bir atmosfer gördük. Umut ediyoruz ki Yunanistan, girmiş olduğu darboğazdan çıkar." şeklinde konuştu.

Ahmet, Yunanistan'da daha fazla iş yapma kolaylığı sağlanması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de bunun örnekleri çok fazla. Türkiye'de bir saatte şirket kurulabilirken, burada bir gün sürüyor. Bu tip bürokratik engellerin Yunanistan'da kolaylaştırılması lazım. AB üyesi değiliz ancak sanayi olarak Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha iyiyiz." ifadelerini kullandı.



