Türk zeytinyağı ABD raflarında büyüyor

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin önemli tarımsal ihracat ürünleri arasında yer alan zeytinyağında ABD'ye ihracat, geçen sezona göre 9 kat artarak 36 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan Türkiye geneli zeytinyağı ihracatı verilerinden yaptığı derlemeye göre, kasım ayında başlayan sezonda temmuz ayına kadar bölümü kapsayan 9 aylık yapılan ihracat, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 288 artarak 136 milyon dolara ulaştı.

İhracatta en büyük payı 48 milyon dolarla İspanya alırken, bu ülkeyi 36 milyon dolarla ABD, 11 milyon dolarla İtalya ve 9 milyon dolarla Suudi Arabistan pazarları izledi.

İhracatta ikinci sırada olan ABD'ye geçen yılın aynı döneminde 4 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç edilirken bu yıl bu rakam 9'a katlanarak 36 milyon dolara ulaştı.

- "İyi bir rekolte bekliyoruz"

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun, zeytinyağı ihracatında kalite ve fiyatın çok önemli olduğunu söyledi.

ABD'nin önceki yıllarda İspanya, İtalya ve Tunus ağırlıklı zeytinyağı ithal ettiğini belirten Uygun, "Geçen sezon rakiplerimizin rekoltesinin az olması ve bizim uygun fiyat vermemizden dolayı ABD pazarında ciddi bir artış oldu. İyi fiyat verdiğiniz sürece ihracat yaparsınız." dedi.

Yeni sezonda da iyi bir rekolte beklediklerini ifade eden Uygun, henüz resmi rekolte tahminlerinin yayınlanmadığı ancak bölgelerden aldıkları bilgiler doğrultusunda sezonu iyi bir rekolteyle geçireceklerini kaydetti.

Bu yıl zeytinyağı üreten ülkelerde de rekolte beklentisinin iyi olduğunu aktaran Uygun, buna rağmen ABD pazarındaki yerlerini korumaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

- "Markamızla giriyoruz"

ABD'ye yapılan ihracatın önemli bölümünü gerçekleştiren Kozmopolitan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özdolgun da zeytinyağı ihracatında bu yıl sürekli yükselen bir grafik olduğunu, fiyat avantajının Türk zeytinyağının tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden biri olduğunu dile getirdi.

Bu yıl içerisinde avro/dolar paritesinin avro lehine yükseldiğini hatırlatan Özdolgun, zeytinyağında ABD pazarında en büyük rakiplerin de avro kullanmasının Türk ihracatına fayda sağladığını ifade etti.

ABD'nin çok büyük bir pazar olduğunu belirten Özdolgun, "Bir Türk markası olarak bizim markalarımız ABD'de tüketilen zeytinyağı sıralamasında son üç senedir ilk 10'da yer alıyor. ABD'nin en büyük zincir marketlerinin raflarında marka olarak yer alıyoruz. Türk markasıyla gidiyor, Türk markasıyla raflarda yer alıyoruz." diye konuştu.