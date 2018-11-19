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TürkAkım 2019'da faaliyete girecek

ANKARA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom tarafından, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın gelecek yıl sonunda faaliyete gireceği bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, TürkAkım'ın Karadeniz açıklarında yürütülen boru döşeme...

TürkAkım 2019'da faaliyete girecek
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ANKARA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom tarafından, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın gelecek yıl sonunda faaliyete gireceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, TürkAkım'ın Karadeniz açıklarında yürütülen boru döşeme işleminin bugün tamamlandığı kaydedildi.

Rusya ve Türkiye'yi Karadeniz altından birbirine bağlayacak olan TürkAkım projesinde çalışmaların öngörülen takvimden daha hızlı ilerlediği belirtilen açıklamada, "Aralıkta tamamlanması öngörülen boru döşeme işlemi, bugün itibarıyla tamamlanmış bulunuyor. Tüm çalışanların koordineli ve gayretli çabaları sonucu proje son derece hızlı ilerliyor. Boru hattı, 2019'un sonunda faaliyete girecek." ifadeleri kullanıldı.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller da "Proje gerek Türkiye’nin gerek Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin enerji güvenliğini daha da pekiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesi her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Proje kapsamında, Türkiye'de Kıyıköy yakınlarında devreye alınacak doğal gaz alım terminalinin inşaatı devam ediyor. Rusya'nın Anapa kentindeki kara tesisinin inşaatının ise yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aleksey MillerDoğal GazEnerjiTürkAkım
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