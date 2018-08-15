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TürkAkım boru hattı için acele kamulaştırma

ANKARA (AA) - TürkAkım Kara Kısmı-2 Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi için Tekirdağ ve Kırklareli'nin sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.Bazı enerji projelerinin yapımı için gerçekleştirilecek...

TürkAkım boru hattı için acele kamulaştırma

ANKARA (AA) - TürkAkım Kara Kısmı-2 Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi için Tekirdağ ve Kırklareli'nin sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Bazı enerji projelerinin yapımı için gerçekleştirilecek acele kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TürkAkım Kara Kısmı-2 Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi için Tekirdağ ve Kırklareli sınırları içerisinde yer alan ve proje güzergahına isabet eden taşınmazlar ile bu kapsamda inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait "380 kV Soma Kolin Termik Elektrik Santrali ve Tunçbilek Şalt Elektrik İletim Hattı Projesi" kapsamındaki proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

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