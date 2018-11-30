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TürkAkım Bulgaristan'dan geçecek

SOFYA (AA) - Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattının bir güzergahın Bulgaristan üzerinden geçeceği duyuruldu. Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Parlamento'da yaptığı açıklamada,...

TürkAkım Bulgaristan'dan geçecek
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SOFYA (AA) - Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattının bir güzergahın Bulgaristan üzerinden geçeceği duyuruldu.

Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Parlamento'da yaptığı açıklamada, TürkAkım'ın bir güzergahının Bulgaristan üzerinden geçeceğine ilişkin Rus Enerji şirketi Gazprom'dan resmi bir açıklama geldiğini söyledi.

Petkova'ya göre karar, Bulgaristan'ın ekonomik durumunun analizi ve piyasa değerlendirmesi sonucu alındı.

Bulgaristan üzerinden yapılacak doğal gaz aktarım miktarı ve aktarımın süresine ise sonraki aşamalarda karar verilecek.

Rusya ile Bulgaristan, bir süredir TürkAkım güzergahına ilişkin görüşmelerde bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
BulgaristanGazpromTürkAkım
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