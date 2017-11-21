TürkAkım ekonomiye 546 milyon dolar katkı sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin Türkiye bölümündeki kara kesiminin inşaatında 13 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, proje kapsamında gayrisafi milli hasılaya 546 milyon dolarlık katkı sağlanacağını ifade etti.

Ülgen, EDAM tarafından hazırlanan "TürkAkım: Türkiye Ekonomisi ve Enerji Güvenliğine Etkileri" raporunun tanıtımında yaptığı konuşmada, Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak projenin Türkiye'ye ekonomik olarak önemli katkı sağlayacağını söyledi.

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin Türkiye kısmındaki 225 kilometrelik kara kesiminin inşaatında doğrudan 4 bin, dolaylı 8 bin ve zincirleme olarak bin 500 kişinin çalışacağını aktaran Ülgen, böylece hattın kara kısmında toplam 13 bin 500 kişilik istihdam oluşturulacağını dile getirdi.

Ülgen, söz konusu çalışma için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağına işaret ederek, "Yaptığımız ekonomik etki analizi kapsamında ayrıca 100 milyon dolarlık ek hane halkı geliri ortaya çıkacak. Projenin 225 kilometrelik kara kesimi inşaatı kapsamında gayrisafi milli hasılaya 546 milyon dolarlık katkı sağlanacak." dedi.

"Yeni TürkAkım'larına ihtiyaç var"

EDAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu da raporda, Türkiye'nin 2035'te doğalgaz talebinin 71,8 milyar metreküpe ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti. Kumbaroğlu, bu talebinin ülkede yeni doğalgazdan elektrik üretim santralleri kurulduğu takdirde daha da artacağını vurguladı.

Kumbaroğlu, 2035 için öngörülen bu doğalgaz talebi dikkate alındığında, ülkede farklı kaynakların devreye girmesi gerektiğine işaret ederek, "Her 10 yılda bir TürkAkım'ına daha ihtiyaç olacak." ifadesini kullandı.

TürkAkım'ın Avrupa'ya gaz götürecek ikinci hattının rotasının henüz belirlenmediğini dile getiren Kumbaroğlu, "Burada ciddi bir altyapı ihtiyacı var, büyük bir potansiyelin bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Buraya bir yatırım hamlesi lazım. Bazı ülkelerin ilgi gösterdiğini de görüyoruz. Polonya, Macaristan gibi ülkelerden talepler var. Ben bu kısmın da hızla geliştirileceği kanaatindeyim." diye konuştu.

Muhabir: Nuran Erkul Kaya