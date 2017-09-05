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TürkAkım için 340 milyon avroluk anlaşma

ANKARA (AA) - İngiliz enerji şirketi Petrofac ile Gazprom'un iştiraki South Stream Transport BV arasında TürkAkım doğalgaz boru hattının geliştirmesi ve Türkiye tarafına doğalgaz alım terminali inşa edilmesi amacıyla 340 milyon avroluk yatırım...

TürkAkım için 340 milyon avroluk anlaşma

ANKARA (AA) - İngiliz enerji şirketi Petrofac ile Gazprom'un iştiraki South Stream Transport BV arasında TürkAkım doğalgaz boru hattının geliştirmesi ve Türkiye tarafına doğalgaz alım terminali inşa edilmesi amacıyla 340 milyon avroluk yatırım sözleşmesi imzalandı.

Petrofac'ten yapılan açıklamaya göre, şirket sözleşme kapsamında, TürkAkım projesinin deniz altından geçecek boru hattının geliştirilmesi ile hattın Türkiye'ye giriş noktası olacak Kırklareli ili sınırlarındaki Kıyıköy mevkisine doğalgaz alım terminali inşa edecek.

Rusya'nın Anapa kenti yakınlarından başlayarak 900 kilometre deniz altından ilerleyecek TürkAkım boru hattı, Karadeniz'i geçerek Kıyıköy'den karaya ulaşacak.

Rusya'dan Türkiye'ye yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacak hattın Aralık 2019'da faaliyete geçmesi öngörülüyor.

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