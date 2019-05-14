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TürkAkım'da ilk gaz sevkiyatı 31 Aralık'ta

- Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov: - "(TürkAkım) Projenin deniz kısmı ve Rusya ayağı tamamlandı. Projede ilk gaz sevkiyatının 31 Aralık’ta başlaması planlanıyor”

TürkAkım'da ilk gaz sevkiyatı 31 Aralık'ta
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MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, TürkAkım boru hattı projesinde ilk doğal gazın 31 Aralık’ta sevk edilmesinin planlandığını açıkladı.

Markelov, St. Petersburg’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım’ın Türkiye’deki kara kısmında inşaatın yüzde 73’ünün tamamlandığını söyledi.

TürkAkım'ın Türkiye’deki kara kısmının inşaatının kasım ayında tamamlanmasının beklendiğini belirten Markelov, "Projenin deniz kısmı ve Rusya ayağı tamamlandı. Projede ilk gaz sevkiyatının 31 Aralık’ta başlaması planlanıyor." dedi.

Gazprom’un keşif projelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Markelov, "Bu yıl keşiflere 1,2 milyar dolar ayırmayı planlıyoruz. Bu miktarın 1,1 milyar doları Rusya’daki keşif çalışmaları için kullanılacak." diye konuştu.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
EnerjiGazpromRusyaTürkAkım
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