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Turkcell 2016 beklentilerini yukarı yönlü güncelledi

İSTANBUL (AA) - Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, 2016 yılına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelleyerek, grup gelir büyümesi tahminini yüzde 8-10'dan yüzde 10-12'ye yükseltti.Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan...

Turkcell 2016 beklentilerini yukarı yönlü güncelledi

İSTANBUL (AA) - Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, 2016 yılına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelleyerek, grup gelir büyümesi tahminini yüzde 8-10'dan yüzde 10-12'ye yükseltti.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 4,5G hizmetlerinin yaygınlaşması, yüksek değer yaratan abone odağı, ek servisler ve yeni abone kazanımına yönelik stratejiler neticesinde ikinci yarıdan itibaren ivmelenen büyüme ve faaliyet karlılığı performansıyla şirketin 2016 beklentilerinde yukarı yönlü bir güncelleme yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Turkcell'in, ileriye yönelik beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inandığı aktarılarak, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde ise teminat veremediği vurgulandı.

Bu beyanların, mevcut beklenti ve varsayımlara dayandığı, risk ve belirsizliklere tabi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli risk ve zorluklar hakkında bilgi edinmek için web sitemizdeki yatırımcı ilişkileri sayfası ziyaret edebilir, buradan finansal ve diğer raporlara ulaşabilir ve hisselerimizin işlem gördüğü borsaların düzenleyici otoriterlerinin web sitelerinde yer alan finansal ve diğer raporlara da erişebilirsiniz. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır."

Turkcell'in KAP'ta yayımlanan 2016'ya ilişkin önceki ve revize beklentilerini içeren tablo şöyle:

Önceki Beklenti Revize Beklenti Turkcell Grup Gelir Büyümesi %8-%10 %10-%12 Turkcell Türkiye Gelir Büyümesi %8-%10 %10-%12 Turkcell Grup FAVÖK Marjı %31-%33 %32-%33 Turkcell Grup operasyonel yatırım harcamaları (lisans hariç)/satış 25% %22-%24


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Grup Gelir BüyümesiKAPTurkcell
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