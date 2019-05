Turkcell'den şirketlere özel özgür tarifeler

İSTANBUL (AA) - Turkcell, şirketlerin farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlayan "İşte Özgür Tarifeleri" kullanıma sundu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, kurumsal şirketlerin iletişim ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği inovatif çözümlerle ezberleri bozmaya devam ediyor.

Yeni hayata geçen "İşte Özgür Paketler" sayesinde, her şirket çalışanlarına özel kendi tarifesini oluşturabiliyor. Her çalışana aynı tarife zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama sayesinde artık şirketler, çalışanları için dakika ve data ihtiyaçlarını özgürce, istedikleri gibi seçebiliyor.

Paketler ile şirketler çalışanları için bin dakikadan 10 bin dakikaya kadar ses ve 5GB’tan 50 GB’a internet kullanım seçenekleri arasından istedikleri seçimi yapabilecek.



- Fark yaratan avantaj ve ayrıcalıklar



"İşte Özgür Paketler" kapsamındaki tüm seçeneklerde çalışanlar ek bir ücret ödemeden Dergilik, fizy, TV+, lifebox gibi Turkcell’in zengin dijital servislerinden yararlanabiliyor.

Ayrıca, 18 GB ve 25 GB data seçeneklerini tercih edenler Turkcell Platinum, 35 GB ve 50 GB seçeneklerini tercih edenler ise Turkcell Platinum Black ayrıcalıklarından faydalanabiliyor.

"İşte Özgür Paketler"in sunduğu diğer önemli bir avantaj ise tarifenin içeriğini ekstra hiçbir ücret ödemeden yurt dışında da kullanabilme. Bu sayede şirket çalışanları, 18 GB seçeneği ile bir gün, 25 GB seçeneği ile 2 gün, 35 GB seçeneği ile 3 gün ve 50 GB seçeneği ile 5 gün boyunca yurt dışındaki iletişim ihtiyaçlarını tarife içeriğinden ek bir ücret ödemeden karşılayabiliyor.



- "Şirketler için iletişimde özgürlük sunuyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Turkcell’in kurumsal dünyada ezberleri bozmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin can damarı şirketlerimiz için geliştirdiğimiz iletişim çözümlerimiz ile fark yaratmaya devam ediyoruz. İşte Özgür Paketler ile benzersiz kurumsal hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Bu tarifeyle şirketlere bir yandan farklı ihtiyaçlara yönelik farklı dakika ve data seçeneklerinden seçim yapabilme özgürlüğü sunarken, diğer yandan da şirket çalışanlarına yönelik avantaj ve ayrıcalıklar sağlıyoruz. Ülkemize katma değer katan en ufağından en büyüğüne tüm şirketlerimize özel hizmetler sunmaya devam edeceğiz."