Turkcell Dergilik 5 GB mobil internet paketiyle sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in yenilenen Dergilik uygulaması, Turkcell’lilere 5 GB ek mobil internet paketi sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell’in akıllı telefon ve tabletlere özel geliştirdiği Dergilik uygulaması, yenilenen arayüzü ve zenginleştirilen içeriğiyle tüm Türkiye’nin kullanımına sunuluyor. 85 yayıncıdan 250 derginin yer aldığı yeni Dergilik’te okunma sayısının aylık 750 bine ulaştığı bildirildi.

Diğer operatör müşterilerinin de akıllı cihazlarına yükleyebildiği uygulama, Turkcell’liler yüzlerce dergiyi tarifelerine ek ücret ödemeden tablet ve telefonlarından okuyabiliyor, diledikleri dergileri indirmek ve okumak için kullanabilecekleri 5 GB mobil internet paketine de yine tarifeleri kapsamında ek ücret ödemiyor.

Dekorasyondan bilim ve teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye kadar uzanan çok sayıda kategoride derginin yer aldığı uygulamanın, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon kez indirildiği kaydedildi. Uygulama, uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri sunuyor.

Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yüklenen uygulamaya, tarifesinde internet olan tüm Turkcell bireysel müşterileri uygulamada yer alan dergilerin tamamına ek bir ücret ödemeden erişebiliyor. Turkcell internet paketi olmayanlar ise ücretsiz dergileri okuyabilirken, tüm dergiler için aylık 13,90 TL ödeyecek. Diğer operatör kullanıcılarının 14,99 TL ödeyeceği uygulamadaki dergileri tek tek satın almak da mümkün oluyor.





