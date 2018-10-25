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Turkcell Grup Finans Genel Müdür Yardımcılığı'na Osman Yılmaz getirildi

İSTANBUL (AA) - Turkcell Grup Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmekte olan Osman Yılmaz, bugün itibarıyla bu göreve resmen atandı.Turkcell'den yapılan açıklamada, Ağustos 2018’den itibaren Turkcell Grup Finans...

Turkcell Grup Finans Genel Müdür Yardımcılığı'na Osman Yılmaz getirildi
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İSTANBUL (AA) - Turkcell Grup Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmekte olan Osman Yılmaz, bugün itibarıyla bu göreve resmen atandı.

Turkcell'den yapılan açıklamada, Ağustos 2018’den itibaren Turkcell Grup Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmekte olan Osman Yılmaz'ın, bugün itibarıyla bu göreve resmen atandığı belirtildi.

Osman Yılmaz, Turkcell ailesine 1 Ağustos 2016'da Hazine, Risk ve Tahsilat Yönetimi Direktörü olarak katılmıştı. Profesyonel iş hayatına Türkiye İş Bankası Hazine Bölümü’nde başlayan Yılmaz, 2007'de BNP Türk Ekonomi Bankası Hazine Bölümü’nde Bilanço Yönetimi Sorumlusu olarak görev aldı. Yılmaz, 2008-2016'da HSBC Küresel Varlık Yönetimi’nde Yapılandırılmış Ürünler Kıdemli Fon Yöneticisi ve Sabit Getirili Fonlar ve Çoklu Varlık Fonları Grup Yöneticiliği görevlerini yürüttü.

Lisans eğitimini ekonomi ve işletme alanlarında London School of Economics and Political Science ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden alan Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi'nde Finans Mühendisliği yüksek lisans programını ve Özyeğin Üniversitesi’nde de doktorasını tamamladı.



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Anahtar Kelimeler:
Osman YılmazTurkcell
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