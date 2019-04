Turkcell Hayal Ortağım, İstanbul Film Festivali'nde filmlerin sesi oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Film Festivali'nde yer alan 20 filmin sesli betimlemesi, Turkcell Hayal Ortağım uygulamasında yer alan "Cepten Sesli Betimleme" teknolojisiyle görme engelli bireyler için yayınlanacak.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turkcell’in Young Guru Academy iş birliği ile ve Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle hayata geçirdiği Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan "Cepten Sesli Betimleme", filmlerin kilit noktası olan çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özelliklerin ve diyalogsuz sahnelerin sesle tasvir edilmesini sağlıyor.

Bugüne kadar 175’ten fazla vizyon filminin sesli betimlemesini görme engellilere ulaştıran bu hizmet sayesinde görme engelli sinemaseverler, hiçbir görsel detayı kaçırmadan sinemada sevdikleriyle kesintisiz film keyfi yaşıyor.

Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için, görme engellilerin, filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında uygulama üzerinden Sesli Betimleme’yi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor. Sesli betimleme filmle senkron bir şekilde ilerleyip kullanıcının filmi tüm detaylarıyla takip etmesini sağlıyor. Uygulama tüm kullanıcılara ücretsiz hizmet veriyor.



İstanbul Film Festivali’nde Sesli Betimleme özelliği ile yer alacak filmler şöyle:

"Ulusal yarışmada yer alan yerli filmler; Nebula, Aden, Kız Kardeşler, Kardeşler, Güvercin Hırsızları, İçerdekiler, Saf, Yuva. Yabancı filmler; Border (Sınır), High Life, Dragged Across Concrete (Adaletsiz), Aquarela, Yuli, God Exists, Her Name Is Petunia (Onun Adı Petrunia), By The Grace Of God (Yüzleşme), Adopt a Daddy (Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor), A Faithful Man (Sadık Bir Adam), The Kindness of Strangers (Yabancıların Nezaketi), Synonyms (Eşanlamlılar), The White Crow (Beyaz Karga)."