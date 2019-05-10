Turkcell ile minik eller birleşti, engeller sanat oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürüttüğü "Engelsiz Eğitim Programı"nın son adresi Şanlıurfa oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, insan için teknoloji misyonuyla 25'inci yaşına ulaşan Turkcell, Dünya Engelliler Haftası'nda, Engelsiz Eğitim Programı kapsamında Şanlıurfa'da çocuk şenliği düzenledi.

Aynı zamanda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası’nın açılışının da yapıldığı şenliğe; Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan katıldı.

Programda yer alan engelli çocuklar, yaşıtlarıyla el ele vererek yaptıkları her biri birbirinden güzel resimleri, "Sanatta Engel Yok" adı verilen etkinlikte sergiledi. Çocuklar şenlikte sergiledikleri muhteşem koro ve müzik performansı, ritim grubu, mehteran takımı ve halk oyunları gösterisiyle davetlilerin büyük beğenisini kazandı. Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklar da Türkiye sevgilerini anlatan resimleri ve atölye çalışmalarıyla davetlileri etkiledi.





- Çocuk yüreği engel tanımadı





Minik sanatçıların aralarında resim, ritim, mangala, el sanatları, seramik, ebru ve parmak boyamanın da olduğu 15 atölyede ürettiği eserler de konuklardan büyük ilgi gördü.

Şenlik alanının ortasında yapılan Göbeklitepe maketi etkinliğin en etkileyici sürprizi oldu. Minik elleri ve kocaman yürekleriyle ürettikleri eserlerle davetlilere şenlik yaşatan çocuklar, sahnedeki performanslarıyla hem izleyenlerin beğenisini kazandı hem de duygulandırdı.





- "Engelli çocuklarımıza hizmet Turkcell’in görevidir"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, dünyanın iyi bir yer olmasında en önemli gücün çocuklar olduğunu belirtti.

Engelliler için özel bir gayret sarf ettiklerini kaydeden Koç, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak biz de bir vakıf kurduk. Gelirimizin yüzde 1’lik payını yardımlar ve insanlarımıza hizmet için ayırdık. Özellikle engelliler için Türkiye'nin 81 ilinde varız. Bu çocuklarımız bizim için bir emanettir. Annelere ve babalara yardım etmek Turkcell'in görevidir. Bu evlatlarımızı yetiştiren anneleri tebrik ediyorum, onlara dua ediyorum."



