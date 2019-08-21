Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji food istanbul dünya izmir
Bolu'da “mor patates“ hasadı
“Mor patates“ toplandı
Avrupa borsaları
Avrupa borsaları
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
Tarihi sipariş rekoru
Şahmuratlı üzümü yeniden canlanıyor
Şahmuratlı'yı canlandırıyor
Memur-Sen’den eylem kararı
Erken paydos!

Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor

-Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy, yenilenen ve dijitalleşen Turkcell mağazalarını daha da keyifli hale getiriyor -Müşteriler fizy’de en beğenilen şarkılar eşliğinde, alışveriş deneyimi yaşayacak

Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor
banner17

İSTANBUL(AA) - Milyonlarca şarkı ve klibin yanı sıra özel içerikleriyle de herkes için müzik sunan fizy, şimdi de Turkcell mağazalarını hareketlendiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şubelerini dijitalleştiren Turkcell artık mağazaya gelen müşterilerini fizy müzikleriyle ağırlayacak. Turkcell elçileri ve fizy küratörleri tarafından hazırlanan özel listelerin yanı sıra en çok dinlenen şarkılar da mağazalarda müşterilerle buluşacak. Ayrıca yöreye özel belirlenmiş parçalar da bu seçkiler içinde yer alacak.

Dünya çapında yapılan mağaza içi müşteri deneyimi araştırmalarına göre, tüketicilerin yüzde 90’ı müzik yayını yapılan mağazaları tekrar ziyaret etmek istiyor. Müziğin içeride keyifli bir atmosfer oluşturduğunu ve müşterilerin mağaza seçiminde müziğin önemli bir rol oynadığını ortaya koyan çalışmalar, kötü parça seçiminin de ters etki yaratabildiğini gösteriyor.

Turkcell’in 2016 yılı sonunda iki pilot mağazayla başlayan dijital dönüşüm yolculuğu; 2017’de bin 400’e, 2018 sonunda ise bin 500’e ulaştı. Dijital mağazalar yeni ürün ve teknolojilerini müşteriye deneyimlemelerine imkan verecek şekilde, özel olarak tasarlandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FizyTurkcell
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5