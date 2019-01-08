Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya burka dr yolcu Av
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Turkcell Platinum ile yarıyıl tatili ayrıcalıklı yaşanacak

- Çocuklarıyla birlikte kayak tatiline Kartalkaya'ya gidecek Turkcell Platinum müşterilerini konaklama indiriminin yanı sıra yeme-içme ve pist alanlarında pek çok ayrıcalık bekliyor

Turkcell Platinum ile yarıyıl tatili ayrıcalıklı yaşanacak
banner17

İSTANBUL (AA) - Turkcell Platinum, yarıyılda kış tatilini doya doya dağda kayak yaparak geçirmek isteyenlere bu yıl da ayrıcalıklar dünyasının kapılarını sonuna kadar açıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kış aylarının kayak ve snowboard sezonu, Turkcell'in özel ayrıcalıklar sunan programı Turkcell Platinum ile daha keyifli hale geliyor.

Turkcell, yarıyıl tatilinde çocuklarıyla Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'ya gidecek aileleri, Platinum konforuyla ağırlayacak. İndirimli otel konaklamasından kayak pisti kullanımına, sucuk ekmek keyfinden sıcak içecek ikramına kadar kış boyu pek çok ayrıcalık Platinum müşterilerini bekliyor.

Turkcell Platinum müşterileri, Grand Kartal, Kartal Otel Kartalkaya, Dorukkaya Resort ve Kaya Palazzo Resort otellerinde en az 2 gecelik konaklamalarında indirim kazanıyor. Bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyenlerin, Platinum uygulamasından alacakları şifreyi belirtmeleri yeterli oluyor. Ayrıca, Kartalkaya ve Dorukkaya otellerinde geçerli olmak üzere günübirlik kullanımlarda Skipass’ta yüzde 20 indirim avantajı sağlanıyor.

Yine alacakları şifre ile sucuk ekmek ve içecek gibi özel ikramlar, Kartalkaya’daki anlaşmalı mekanlarda ücretsiz olarak sunuluyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Turkcell
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1