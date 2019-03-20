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Turkcell şebekesine "yerli yapay zeka" desteği

- Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen "Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme" sistemiyle şebekelerden gelen 200 milyon alarm, yerli makine öğrenmesi ve yapay zeka platformu tarafından yorumlanarak şebekede oluşabilecek potansiyel sorunlar önceden tahmin ediliyor

Turkcell şebekesine
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İSTANBUL (AA) - Turkcell'lilerin daha kusursuz bir iletişim deneyimi yaşamaları için yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları Turkcell şebekesine uygulanarak dijital operatör yetenekleri pekiştiriliyor.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket aboneleri geleceğin teknolojileri olan yapay zeka ve makine öğrenmesinin yeteneklerini deneyimlemeye devam ediyor.

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen "Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme" sistemiyle şebekelerden gelen 200 milyon alarm, yerli makine öğrenmesi ve yapay zeka platformu tarafından yorumlanarak şebekede oluşabilecek potansiyel sorunlar önceden tahmin ediliyor. Böylece şebeke kesintisi yaşanmadan erken müdahale ve arıza önleme sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell'in dijital operatör olmanın yanı sıra kendi kullandığı teknolojileri kendisi üreten bir şirket olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz 'Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme' sistemimiz daha şimdiden yüzde 85 gibi yüksek oranda şebekemizde yaşanabilecek olası durumları bize önceden haber veriyor.

Yeni teknolojiler sayesinde verimliliğini arttıran çözümlerimizle müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatırken, sağladığımız tasarruflarla da kaynak verimliliğini maksimum düzeye çıkarıyoruz. Müşterilerimize en son teknolojilerle en kaliteli şebeke deneyimi yaşatmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, "Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme" projesi sayesinde yaklaşık 200 milyon alarm kaydı ve ona karşılık gelen 200 GB veri, Turkcell'in yerli ML (Machine Learning) platformunda yine Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmaları ile işleniyor ve saha bazında 24 saatlik bir dilimde kesinti tahmin oranı üretiliyor.

Tahmin algoritmasının ürettiği oran anlamlı bulunması durumunda ilgili saha sorumlusu Bölge Çözüm Ortağı'na açılan bir "Arıza Kaydı" vasıtası ile proaktif olarak müdahale süreci başlatıyor.

Turkcell Şebeke Operasyonları Merkezi ekipleri projenin ilk bir ayında 100'ün üzerinde sahayı ilgili Bölge Çözüm Ortağı ekipleri ile paylaştı. Yapılan müdahaleler ile birlikte ilgili sahalardaki olası servis kayıplarının önüne geçildi.

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