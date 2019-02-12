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Turkcell Teknoloji Buluşmaları İzmir’den başladı

Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "Turkcell Teknoloji Buluşmaları'yla şirketlerimizin yoğun faaliyet gösterdiği illerdeki temsilcileriyle bir araya gelmeyi, birebir onların ağzından ihtiyaçlarını, beklentilerini dinlemeyi hedefledik" dedi.

Turkcell Teknoloji Buluşmaları İzmir’den başladı
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İZMİR (AA) - Turkcell tarafından 2019'da Türkiye'nin farklı illerinde de gerçekleştirilmesi hedeflenen teknoloji buluşmaları İzmir'den başladı.
Konak'ta bir otelde düzenlen etkinlikte Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, dünyanın yaşadığı dijital dönüşüm hakkında sunum yaptı.
Sunumda, Türkiye'nin teknolojiye bakışına katkı sağlamak ve teknolojiye yönelmesine öncülük etmek amacıyla 9 yıldır İstanbul'da iş dünyasını Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde buluşturduklarını aktaran Yiş, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar 950 konuşmacı, 50 bin bireysel katılımcı, yine yaklaşık 500 bin internet canlı yayın izleyicisini buluşturduk. Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak 25. yılımızda şimdi de bu kapsamlı organizasyonu Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şirketlerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Turkcell Teknoloji Buluşmaları'yla şirketlerimizin yoğun faaliyet gösterdiği illerdeki temsilcileriyle bir araya gelmeyi, birebir onların ağzından ihtiyaçlarını, beklentilerini dinlemeyi hedefledik. Bu tip buluşmaların karşılıklı etkileşimin yanı sıra şirketlerimizin dijital hale gelmesi, uluslararası alanda rekabet güçlerini ortaya çıkarması açısından da büyük önem taşıdığına yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle İzmir’de Ege bölgesinden gelen şirketlerle buluşmaktan dolayı mutluyuz."
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de dijital dönüşüme ayak uydurmanın zorunluluk olduğunu vurguladı.
Dijitalleşmenin hem maddi hem de manevi kazanç sağladığını ifade eden Özgener, "25 yıl önce bu yolculuğa başlayan Turkcell bugün dünyanın ilk dijital operatörü unvanıyla ülkemizin insanına ve ekonomisine dijital dönüşüm serüveninde katkı sağlamaya devam ediyor. Bugün Türkiye’de mobil abone sayısı 80,6 milyona ulaştı. Penetrasyon yüzde 99,8 oldu. Bu rakamlara ulaşmakta Turkcell'in sektördeki öncülüğü, başarısı ve katkısı yadsınamaz." ifadelerini kullandı.
Etkinlik kapsamında Turkcell, şirketlerin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde dinleyip analiz ederek, onlara dijitalleşme yolculuğunda destek olmayı hedefliyor.
461 farklı şirketin takip ettiği etkinlikte, Endüstri 4.0, IoT, saha, üretim verimliliği, dijital dönüşüm ve sağlayacağı faydalar, dijital reklamcılık, güvenli e-ticaret, veri güvenliği konuları ele alınıyor.

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