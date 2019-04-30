Turkcell, teknolojisiyle kayıp yakınlarının sesi oluyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 30 Nisan’da Turkcell’den Turkcell’e yapılan aramalarda telefon kapalıyken devreye giren "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" mesajına ek olarak, yakınını kaybeden aileleri temsilen, Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) Başkanı Zafer Özbilici’nin sesinden bir mesaj dinletilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, şimdi de yakınlarını kaybetmiş ailelere teknolojisiyle destek oluyor. Buna göre 30 Nisan’da sadece bir günlüğüne, Turkcell’den Turkcell’e yapılan aramalarda telefon kapalıyken devreye giren "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" mesajına ek olarak, yakınını kaybeden aileleri temsilen, kendisi de kardeşini kaybeden YAKAD Başkanı Zafer Özbilici’nin sesinden bir mesaj dinletilecek. Turkcell bu sayede ailelere destek olarak toplumda bu konuda oluşturulan bilince katkı sağlanmayı hedefliyor.

Turkcell’in hayata geçirdiği bu projeyle kayıplarına ulaşmak isteyen ailelere bir destek daha sağlanmış olacak. Bunun yanı sıra mesajı dinleyerek, ulasilamayanlar.com sitesini ziyaret eden Turkcell kullanıcıları, yeni kayıpların yaşanmaması için bilinçlendirilecek.