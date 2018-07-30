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Turkcell yemek kartı şirketi kuruluşunu tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ'nin kuruluş işlemlerini tamamladı.Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, 600 bin...

Turkcell yemek kartı şirketi kuruluşunu tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ'nin kuruluş işlemlerini tamamladı.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, 600 bin TL sermayeli hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler kapsamında faaliyet gösterecek Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ'nin tescilinin bugün ilan edildiğini ve kuruluş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

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KAPSofra Kurumsal Ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞTurkcell
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