ORDU (AA) - "Zeka Küpü" projesiyle 2016'dan bu yana 30 bin öğrenciye ulaşan, 4 bin 500 çocuğa yüz yüze ve online eğitim veren Turkcell, yıl sonunda 50 bin çocuğa ulaşıp, 7 bin çocuğa eğitim vermeyi planlıyor. Projenin son durağı, Ordu'nun Kökenli Köyü olurken, 2018 yılı sonunda 27 ilde 34 teknoloji sınıfına ulaşılacak.

Turkcell'in Anadolu'daki genç dahileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği, "Zeka Küpü" projesinin yeni durağı Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Köyü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016'da başlatılan ve okullara teknoloji laboratuvarlarının açıldığı proje kapsamında, Kökenli Köyü Kökenli Köyü Ortaokulu'ndaki öğrencilerin kısıtlı imkanlarla hayata geçirdikleri teknoloji projelerine destek vermek amacıyla "Turkcell Zeka Küpü Sınıfı" açıldı.

Teknoloji sınıfının açılışı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Kökenli İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kuru, çocuklar ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, açılıştaki konuşmasında, proje ile geleceği oluşturan çocukları uygulamalı eğittiklerini belirterek, Kökenli Köyü'nün bu çalışmalara öne veren, kendi içinde başarılı olmak için yarışan bir yer olduğunu söyledi.

Turkcell olarak hem hayata bağlanıp hem geleceği şekillendirdiklerini aktaran Güler, maddi ve manevi kalkınmanın birlikte olması gerektiğine işaret etti.

Güler, gelecek için en önemli çalışmanın eğitim olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eğitim pahalı bir iş ama cahillik daha da pahalı. Turkcell olarak sorumluluk, farkındalık ve sürdürülebilirlik kavramlarının üzerinde önemle duruyoruz. Teknolojik gelişmelere sosyolojik altyapıyla birlikte çok önem veriyoruz. Endüstri 4.0 ile artık Endüstri 5.0'ı da gündeme almamız gerekiyor.

Buradan yeni Nobelli bilim adamlarının yetişmesini umut ediyoruz. Burası köy değil, burası bir çekim merkezi, buraya hizmet etmeye mecburuz. Burada bir yeni yıldızlar yetiştiriyoruz. Ay tutulur, güneş tutulur ama yıldızlar tutulamaz."





- "Okuma yazma kurslarına talep 20 kat arttı"





Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, eğitim alanında Türkiye'de çok önemli başarılara imza atıldığını belirterek, Altınordu'daki yazma kurslarına gelen talebin 20 kat arttığını söyledi.

Turkcell'in çocuklara verdiği desteğin çok önemli olduğunun altını çizen Erten, kendilerinin de çocukları ve projelerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, çocukların teknolojiye olan ilgisine, geleceğe olan tutkularına dikkati çekerek, kuruldukları günden bu yana Turkcell olarak iş sonuçlarında başarılı olmanın yanı sıra topluma fayda sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

Her yıl gelirlerinin yüzde birini, yaklaşık 150-160 milyon lirayı topluma fayda projelerine ayırdıklarını bildiren Bütün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu'da yaşayan binlerce Aziz Sancar var. Turkcell olarak bu değerli çabalara kayıtsız kalmamız düşünülemezdi. Ana odağında teknoloji üretmek olan bir şirket olarak, dijital ihracat için yola çıktık. Türkiye'yi Endüstri 4.0'da bir üst lige çıkartacak 'Yerli ve Milli Yapay Zeka'yı üretme yolunda yeterli donanıma sahip insan kaynağının yetişmesine büyük önem veriyoruz.

Bugün burada hayata geçirdiğimiz 'Zeka Küpü' projesiyle gerekli teknolojik donanımı bu gençlere sağlayarak, onların elinden tutmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki, bizleri gelecekte temsil edecek bu öğrencilerimiz ile dünyada yapay zeka ve kodlama alanlarında üretici konumunda bir ülke olacağız."

MEB ile 3 yıldır sürdükleri "Zeka Küpü" projesinde bugüne dek 19 ilde 24 sınıfa ulaştıklarını bildiren Bütün, 2018 yılı sonunda 27 ilde 34 teknoloji sınıfına ulaşacaklarını aktardı.





- Kökenli Camii imamı, çocukların teknoloji projeleri için cemaatten bağış topladı





Toplantıda verilen bilgiye göre, çocukların teknoloji alanında eğitimleri ve projeleri için o dönemki Kökenli Camii imamı Ahmet Yeşilalan'ın cemaatten yardım toplamaya başlamasıyla başlayan çalışmalar, gelinen noktada, Turkcell Zeka Küpü sınıfıyla bir adım daha öteye taşınacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yapılan First Lego League (FLL) World Festival Turnuvası'nda Bilim Kahramanları Derneği'nin de desteğiyle, Türkiye'yi temsil eden ve Proje Jüri Özel Ödülü'nü kazanan Kökenli Ortaokulu'nun genç dahileri, geleceğin teknolojilerini artık "Zeka Küpü" sınıfında geliştirecek.

Dünyada 80 farklı ülkede gerçekleştirilen FLL etkinliğinin Türkiye ayağında düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor FLL turnuvasında Ordu Kökenli Ortaokulu Robotik Takımı dikkatleri çekmeyi başarırken, öğrenciler "Çöpe çözüm, çöple çözüm" temasından yola çıkarak, "Çöpü Vaktinde Besine Dönüştür" projesine de imza attı.

Hayata geçirdikleri projelerle ve yaptıkları çalışamalarla fark yaratmak isteyen genç mucitler, bundan böyle "Zeka Küpü" projesiyle Turkcell tarafından da desteklenecek.





- "Zeka Küpü" projesi





Proje kapsamında şu ana kadar 4 bin 500'den fazla öğrenciye yüz yüze eğitim verildi.

Aynı zamanda bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) okuyan 21 bin 500 öğrenciye Maker ve Kodlama kiti dağıtıldı ve bu kite sahip öğrencilere internet üzerinden 150 bin saati aşan robotik ve kodlama eğitimi verildi.

Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, www.zeka-kupu.com üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor.

Proje ile 3 yılda 50 bin öğrenciye ulaşmak hedeflenirken, sadece laboratuvarların kurulduğu okullardaki öğrencilere değil, tüm ülkeye fayda sağlamak için, sürekli güncellenen portalda yer alan online eğitimler ve programlarla öğrencilerin yeni bilgiler edinmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanıyor.









