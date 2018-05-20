Turkcell'den Galatasaray taraftarına dijital kutlama

İSTANBUL (AA) - Turkcell, dijital iş birliği yaptığı Galatasaray’ın 21. şampiyonluğunu, 21 GB internet hediyesiyle kutladı.

Turkcell'in açıklamasına göre, ocak ayında imzalanan anlaşma sonrasında sarı-kırmızılıların attığı gol ve kazandığı maç karşılığında, dijital destek paketi sahibi her taraftara bugüne kadar toplamda 19,4 GB internet hediye eden şirket, taraftarların şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Şirket, takımlarının şampiyonluk keyfini dijital ortamda rahat rahat çıkarabilmeleri için "Şampiyon" paketine sahip olan taraftarlara, 21. şampiyonluğa özel 21 GB internet hediye etti. Turkcell'in Galatasaray taraftarlarına şampiyonluk hediyesi olan 21 GB, şampiyonluk maçı sonrası hatlarına tanımlandı.

Hediyeden mevcut paket sahiplerinin yanı sıra 21 Mayıs'a kadar "Şampiyon" dijital destek paketi alan tüm Galatasaray taraftarları da faydalanabilecek. Turkcell hattına sahip Galatasaray taraftarları "Şampiyon" paketini, Turkcell satış kanallarının yanı sıra SMS ile de kolayca satın alabilecek. Şampiyon paket almak isteyen taraftarların GS9 yazıp 2200'a mesaj göndermeleri yeterli olacak.





