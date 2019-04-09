Turkcell’den güvenli ve eğlenceli dijital servisler tek tablette

İSTANBUL (AA) - Turkcell Fiber ile sunulan çocuklara özel ailelerin kontrol edebildiği güvenli Alcatel 1T 7 tablette; oyunlaştırılmış eğitim platformu Dijital Zeka DQ, Dergilik, TV+ Çocuk Kanalları, Playcell ve lifebox hazır olarak geliyor, çocukları zararlı içeriklere karşı koruyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyada anne-babalar çocuk oyunu gibi görünen tehlikeler yüzünden büyük endişe içinde. Mavi Balina, Momo gibi yazılımlar, internet ve sosyal medyanın her kanalından çocuklara ulaşıp zarar veriyor.

Turkcell, çocukların dijital tehlikeler ve siber zorbalığa karşı bilinçli ve sorumlu bireyler olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Dijital Zeka DQ platformundan sonra, şimdi de çocuklara özel Alcatel 1T 7 tabletle, onları dijital dünyaya en doğru yoldan hazırlıyor.

Çocukların dijital teknolojileri en güvenli şekilde kullanabilmesini birinci öncelik olarak belirleyen Turkcell, bu tablette ebeveyn kontrol uygulaması ile hem çocuk hem de aile için iki ayrı kullanıcı profili sunuyor.

Bu özellik sayesinde, anne ve babalar çocuğun kullanım yapabileceği saatleri ve erişebileceği içerikleri kendisi belirleyebiliyor. Tablette bulunan mavi ışık koruması sayesinde, çocukların gözlerinin zararlı bilgisayar ışıklarından korunmasını sağlanıyor. Alcatel 1T 7 tabletler ayrıca çocuklara özel mavi kılıflarla hediye ediliyor.

Turkcell'in Dijital Çocuk Fiber Internet Kampanyası'nın hediyesi olarak verilen bu tabletle, çocuklar Dijital Zeka Eğitim Platformu DQ'dan eğitimler alırken, diğer yandan Dergilik uygulamasında yer alan çocuk dergilerini okuyabilecek, TV+'tan çocuk kanallarını ve eğitici programları izleyebilecek, reklamsız şekilde Playcell uygulamasındaki eğitici çocuk oyunlarına ulaşabilecek ve bulut depolama sistemi lifebox'ta kendi anılarını saklayabilecek.

Kampanyaya dahil olanlar ilk ay 100 Mbps ile Turkcell Fiber’in eşsiz internet hızını da deneyimleyebilecek.