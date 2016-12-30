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Turkcell'den PlayStation 4 kampanyası

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in hayata geçirdiği kampanya kapsamında PlayStation 4 500 GB modeli 12, 24 ya da 36 ay taksit seçeneği ve tarifeye ek ödeme seçeneği ile satışa sunulacak. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Financell markası...

Turkcell'den PlayStation 4 kampanyası

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in hayata geçirdiği kampanya kapsamında PlayStation 4 500 GB modeli 12, 24 ya da 36 ay taksit seçeneği ve tarifeye ek ödeme seçeneği ile satışa sunulacak.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Financell markası ile faaliyet gösteren finansman şirketi Turkcell Finansman A.Ş’nin desteğiyle PlayStation 4, Türkiye'de en uygun ödeme seçeneğiyle tüketiciyle buluşturulacak. Şirket Sony Eurasia garantisiyle PlayStation 4 500 GB modelini, yeni yılda PlayStation sahibi olmak isteyenler için tarifeye ek 36 ay taksit imkanı sunarken 12 ve 24 ay taksit seçenekleri de sağlıyor.

Turkcell'in Financell avantajıyla kredi kartsız tarifeye ek sunduğu PlayStation 4 500 GB modeli, 12 ay boyunca tarifeye ek 107,38 liraya sunulurken 24 ay 58,48lira veya 36 ay 42,90 lira tarifeye ek ödemelerle satın alınabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
PlayStation 4Turkcell
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