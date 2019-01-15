Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon food istanbul mersin
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı

Turkcell'e idari para cezası

- Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 91,9 milyon lira idari para cezası verildi

Turkcell'e idari para cezası
banner17

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 91,9 milyon lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine ilişkin yürütülen ek çalışma sonuçlandırıldı.

Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin kontörlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek rekabeti ihlal ettiği kararına varılarak, teşebbüse idari para cezası verilmesi benimsendi.

Bu kapsamda Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye 91 milyon 942 bin 343,31 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İdari Para CezasıRekabet KuruluTurkcell İletişim Hizmetleri AŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1