Turkcell'e IPRA Altın Ödülleri'nden iki ödül

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği’nin (IPRA) gelenekselleşen Altın Ödülleri'nde Turkcell, Ampute Milli Takımı ana sponsorluğuyla "Sponsorluk Kategorisi"nde altın ödüle layık görülürken, fizy'nin Tarkan'ın "10" adlı albümüyle yaptığı iş birliği sayesinde de "Sanat ve Eğlence Kategorisi"nde birinciliği elde etti.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, IPRA Altın Ödülleri'nde bu sene iki birincilik elde etti.

IPRA Golden World Awards'ın "Sponsorluk" kategorisinde Turkcell, Ampute Futbol Takımı'na olan sponsorluğu ile altın ödülü kazandı. Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de engelli spor branşlarının sponsorlarından olan Turkcell'in desteği ile Türkiye'nin en sahipliğinde düzenlenen EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

"Sanat ve Eğlence" kategorisinde de birinciliğin sahibi olan Turkcell'e, dijital müzik platformu fizy ile Tarkan işbirliği de Altın Ödül getirdi.

İşbirliğine göre Tarkan'ın "10" isimli albümünün ilk dijital satışı, yenilikçi teknolojilerle Türkiye’de dijital müziğin kurallarını yeniden yazan fizy'de yapılırken, ünlü sanatçının konserlerinde de fizy üzerinden canlı yayınlar yapılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği gibi prestijli bir kurum tarafından ödüllendirilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, sadece müşterilerimize değil Türkiye'ye hizmet etmenin ve bunun tüm dünyada takdir görmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatına her alanda dokunmak için, onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz.

Türkiye'de engellilerin en önemli destekçilerinden biriyiz, gerek uygulamalarımızla gerek de sponsorluklarımızla engelli vatandaşlarımızı cesaretlendirmek istiyoruz. Ampute Milli Takımımız'a bu yönde destek vermek, onların başarılarına şahit olmak ve bu çabamızın uluslararası alanda övgüye değer bulunması motivasyonumuzu daha da arttırıyor."