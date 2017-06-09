Turkcell'e uluslararası iki ödül

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Global Telecoms Business tarafından düzenlenen İnovasyon Ödülleri (Innovation Awards) 2017'den iki ödülle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, "Günlük Optimizasyon" ve "Gerçek Zamanlı Aksiyon" projeleriyle "Yazılım ve Servis İnovasyonu" kategorisinde iki ayrı ödüle layık görüldü. Londra'da gerçekleştirilen törende ödüller sahibini buldu.

Turkcell, geçen yılki organizasyonda yine iki ödül almaya hak kazanmıştı.

Açıklamada ödüllere ilişkin görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü Engin Gedik, sektördeki öncü konumlarının kendilerine geleceği şekillendiren, inovatif çözümleri hayata geçirerek müşterilerinin hayatlarına değer katma sorumluluğunu verdiğini aktardı.

Gedik, "Müşteri Deneyimi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri ekiplerimizin yarattığı sinerjiyle ortaya çıkan Günlük Optimizasyon ve Gerçek Zamanlı Aksiyon, bu bilinçle gerçekleşen projeler. Müşterimize sunduğumuz hizmet kalitesini üst seviyeye yükselten bu iki çalışmanın ödülle taçlandırılması bizim için gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.