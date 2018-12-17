Turkcell'li millilerden dünya yüzme şampiyonasında 13 rekor

İSTANBUL (AA) - Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin yıldızları, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'ndan 13 rekorla döndü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin önemli yıldızları dünya arenasında tarih yazdı.

Çin’in Hangzhou kentinde gerçekleşen organizasyonda Türkiye’yi temsil eden 8'i erkek, 7'si kadın olmak üzere 15 sporcu, çok önemli başarılara imza attı. Ay yıldızlı sporcular, şampiyonada 3 final, 2 de yarı final yüzme başarısı gösterdi ve 13 Türkiye rekoru kırdı.

Dün tamamlanan 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ay yıldızlılar adına Selen Özbilen, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, Nida Eliz Üstündağ, İmge Roza Erdemli, Beril Böcekler, Hüseyin Emre Sakcı, Ümitcan Güreş, Berk Özkul, Yalım Acımış, Kemal Arda Gürdal, İskender Başlakov, Berkay Ömer Öğretir ve Erge Can Gezmiş mücadele etti.

Finalde yarışan Hüseyin Emre Sakçı, Dünya 5'inciliğini Türkiye'ye kazandırdı. Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama yarışında 25,89 derecesiyle 19 yaş üstünde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.