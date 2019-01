"Turkish Stone tanıtımı New York'tan başlayacak" - İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer: - "New York'ta mimarların yaptıkları etkinliklere sponsor olacağız. Turkish Stone markasıyla mimarlık ofislerine, kütüphanelerine doğal taş kitaplarımızı koyacağız. İlkini New York'tan başlatacağız" - "Ülkemizde çok fazla mermer çeşidi olmasına rağmen her taşımızı İtalya mermeri fiyatına satamayız. Türk mermerinin pazarlaması için mimarlara ve iç mimarlara yönelik tanıtım çalışmaları yapılmalı" - "Maden ihracatında doğal taş dışında belki de hedef olmamalı. Üretim artırma hedefi olmalı" - "Bor yakıt değildir, hidrojen yakıttır. Hidrojeni en iyi tutabilen element bor. Dolayısıyla hidrojen yakan araçların piyasada olması gerekir ki bora ihtiyaç olsun"

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:05