"Türkiye 2019'a aşılanarak giriyor"

İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı, Türkiye'nin 2019'a aşılanarak girdiğini belirterek, "Bugüne kadar yaşadıklarımız ekonominin biraz soğutulması. Bugüne kadar yaşadıklarımızı yaşamasaydık, çok ağır sonuçları olan bir krizle baş başa kalabilirdik." dedi.



Tosyalı, İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen "Gençlerle Tecrübe Paylaşımı" başlıklı söyleşide, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.



Babasının yanında 9 metrekarelik bir dükkanda çırak olarak çalışma hayatına başladığını anlatan Tosyalı, şimdi ise Tosyalı Holding olarak dünyanın farklı bölgelerindeki binlerce metrekarelik fabrikalarda üretim yaptıklarını bildirdi.



Tosyalı, "Dünyanın farklı bölgelerinde, farklı kültürlerle ortaklık yapabilen, farklı coğrafyalarda yatırım ve üretim yapabilen yegane Türk şirketiyiz. Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük yatırımcısıyız. Yurt dışında yaptığımız yatırımlar da Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük yatırımlarıdır. Bunlarla gurur duyuyoruz. Biz bayrak taşıyıcı bir şirket olarak gittiğimiz ülkelere kültürümüzü, iş yapma anlayışımızı ve Türk teknolojisini götürüyoruz." diye konuştu.



Sadece kendi yaptığı işe ve sektöre odaklandığının altını çizen Tosyalı, hiçbir zaman başka sektörlere girmeyi düşünmediğini, demir-çelik sektöründe çağın gereklerine göre üretim yaparak büyüdüklerini aktardı.







- "Küçük tüketicileri gözeten üreticiler, ayakta kalabilecek"





Fuat Tosyalı, başarı hikayelerinden herkesin bir pay alması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Benim mesleğim gibi her meslekte birçok başarı hikayesi vardır. Başarıya ulaştıran şey; misyon. Mutlaka bir misyonunuz olsun. Ben bulunduğum ortamda kendimi hep sorgularım. Hiçbir zaman da işimin dışında başka bir işe bakmam. Kendi işimi de severek yaparım. Sizler de yaptığınız işi doğru yapıp yapmadığınızı her zaman sorgulayın. Ekip çalışması çok önemli. Gelecekte sizler de bir ekibin parçası veya kurucusu olacaksınız. Doğru ekip seçmek çok önemli. İnsanın olduğu yerde küsme olmaz. Herkesi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Çözüm odaklı olmanız gerekli. Çatışmalardan hiçbir zaman rahatsızlık duyulmamalı. Çatışmalar her zaman başarı getirir. Sizler için en önemli şeylerden biri de bugünlerde adımını attığınız ilişkiler, network. Ne kadar çok arkadaşlığınız ve doğru ilişkileriniz varsa, bu sizin en büyük sermayeniz olacak. Bugün ben hala yıllar önce tanıştığım kişilerle işler yapıyorum. Doğru ilişkiler sizin de en büyük sermayeniz olacaktır."



Gelecekte ticaret yapacak girişimcilere, taklitten kaçınmalarını tavsiye eden Tosyalı, taklit olan her ürünün aslının alt versiyonu olduğunu, sanayicilikte esas olanın üretim yapmak olduğunu ifade etti.



Tosyalı, yatırım için doğru zamanı seçmenin çok önemli olduğunu belirterek, büyük tüketicilerin yanı sıra küçük tüketicileri de gözeten üreticilerin ayakta kalabileceğini ifade etti.







- "Trendleri belirleyenlerden olun"



Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, çevreci üretim yapmanın bugün daha önemli hale geldiğine işaret ederek, teknolojinin verdiği imkanlar sayesinde hiçbir atığı olmayan tesisler kurduklarını bildirdi.



Her nesilde üç tür insan olduğunu dile getiren Tosyalı, "Birincisi trendlere liderlik edenler, ikincisi trendleri takip edenler, üçüncüsü ise tüm bu olanlara direnenler. Benim size tavsiyem; takipçi ya da direnenlerden olmayın. Trendleri belirleyenlerden olun. Bunun için çok çalışmalı, düştüğünüzde tekrar ayağa kalkıp yolunuza devam etmelisiniz." şeklinde konuştu.







- "Türkiye kriz değil, bir türbülans yaşadı"





Söyleşide öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Tosyalı, 2019 yılında Türkiye'de ekonomik sıkıntılar olup olmayacağına ilişkin soruya, "Kış gelmeden grip aşısı olursun, bir ateşlenme geçirirsin. Aynı bunun gibi Türkiye de 2019'a aşılanarak giriyor. Bugüne kadar yaşadıklarımız ekonominin biraz soğutulması. Bugüne kadar yaşadıklarımızı yaşamasaydık, çok ağır sonuçları olan bir krizle baş başa kalabilirdik. Türkiye bir kriz yaşamadı, Türkiye bir türbülans yaşadı." yanıtını verdi.



Tosyalı, Türkiye'nin borçlarına ilişkin olarak, "Dünyada borçsuz ülke yok. ABD'nin bile borcu var. Ancak Türkiye'nin borçluluğunun kaynağına bakmak lazım. Yunanistan'ın borcu arşı aşmış durumda ama bir tek sanayisi yok. Türkiye ise borç alarak üniversiteler, hastaneler, havalimanları yaptı. Türkiye aldığı kaynaklarının hiçbirini heba etmedi. Ben hiçbir zaman derin bir kriz yaşayacağını inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya hediye takdim edildi.