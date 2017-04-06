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Türkiye 235 bin tonun üzerinde fındık ihracatı hedefliyor

- KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç: - "Şubat ayına oranla fındık ihracatımız mart ayında daha da arttı. İhracatta aylık bazda yaşanan bu artış, bu hızlanma memnuniyet vericidir"

Türkiye 235 bin tonun üzerinde fındık ihracatı hedefliyor

ORDU (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 2016-2017 ihracat döneminin ilk 7 ayında 154 bin 235 ton iç fındık ihracat edildiğini anımsatarak, "Şubat ayına oranla fındık ihracatımız mart ayında daha da arttı. İhracatta aylık bazda yaşanan bu artış, bu hızlanma memnuniyet vericidir." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016-2017 ihracat döneminin ilk aylarında fındık ihracatının istenildiği gibi gitmediğini ancak daha sonra beklenen artışın olduğunu ifade ederek, "Şu anda bizim tahminlerimizin de bir miktar üzerinde ihracat seyrediyor. Şubat ayında Türkiye yaklaşık 19 bin ton fındık ihraç ederken, bu rakam mart ayında 23 bin tona yükselmiş. Bu ihracatın daha da hızlanacağını düşünüyorum. Özellikle tonaj bazında yaşanan bu artış son derece önemli." diye konuştu.

Sevinç, fındık ihracatında fiyatların çok önemli faktör olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Sezon başında özellikle rekolte ve fiyatlara yönelik spekülatif açıklamalar nedeniyle fiyatların yüksek açılması yüzünden rakiplerimizin fındık satıp, bizim pazar kaybetmemize neden oldu. Bundan dolayı da ilk aylarda ihracat düşük gerçekleşti. Ancak daha sonra piyasa gerçeklerinin arz talep dengesi doğrultusunda anlaşılması sonucu ihracatın hız kazandığını gözlemliyoruz. Bunu memnuniyetle izliyoruz."

Sevinç, bütün amaçlarının Türkiye'nin elinde olabildiğince az fındık kalması olduğunun altını çizerek, "Amacımız, elimizdeki bütün fındığı bizim satmak, rakip ülkelerin elinde ise fındık kalmasıdır. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda fındık ihracatı iyi gidiyor. Şubat ayına oranla fındık ihracatımız mart ayında daha da arttı. İhracatta aylık bazda yaşanan bu artış, bu hızlanma memnuniyet vericidir." şeklinde konuştu.

Edip Sevinç, sezon başında hedeflenen ihracat rakamını 230-235 bin ton olarak tahmin ettiklerini ancak hızlanan ihracatla birlikte bu rakamı aşabileceklerini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

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