banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon erenler Akülü Araba
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti
Ar-Ge 4 katına çıktı
Ar-Ge 4 katına çıktı
Arçelik’e bir ödül daha
Arçelik’e bir ödül daha

Türkiye 3 ayda 90 bin ton fındık ihraç etti

ORDU (AA) - Fındık ihracatından 2018-2019 sezonunun 3 aylık döneminde 493 milyon 313 bin 893 dolar gelir elde edildi. Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül-30 Kasım döneminde,...

Türkiye 3 ayda 90 bin ton fındık ihraç etti
banner17

ORDU (AA) - Fındık ihracatından 2018-2019 sezonunun 3 aylık döneminde 493 milyon 313 bin 893 dolar gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül-30 Kasım döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 542 dolardan işlem gördü.

İhracat döneminin ilk üç ayında 90 bin 333 ton fındık ihracatı karşılığında 493 milyon 313 bin 893 dolar gelir sağlandı.

Öte yandan, geçen sezonun aynı döneminde 99 bin 657 ton fındık ihracatına karşılık 642 milyon 232 bin 201 dolar elde edilmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FındıkIhracatKaradeniz Fındık Mamulleri Ve İhracatçıları Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1