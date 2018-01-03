Türkiye 4 ayda yaklaşık 126 bin ton fındık ihraç etti

ORDU (AA) - Türkiye'den, 2017-2018 sezonunun geride kalan 4 ayında, 805 milyon 651 bin 216 dolar karşılığında yaklaşık 126 bin ton iç fındık ihraç edildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 ihracat sezonunun 1 Eylül'de başladığını hatırlattı.

Sezonun 4 ayında Türkiye'nin 125 bin 984 ton iç fındık ihraç ettiğini belirten Sevinç, "Karşılığında 805 milyon 651 bin 216 dolar gelir elde edildi. Geçen sezonun aynı döneminde 92 bin 425 ton iç fındık ihraç edilerek 823 milyon 153 bin 817 dolar gelir sağlanmıştı." dedi.

Sevinç, 2017-2018 sezonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğine işaret ederek, ihracatın artması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



