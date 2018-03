Türkiye 5G'yi hayata geçirmeye en yakın ülke

BARSELONA - HASAN ARSLAN - Yeni nesil ağ teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın önde gelen açık inovasyon platformlarından biri olan Open Networking Foundation (ONF) İcra Direktörü Guru Parulkar, Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilerde dünyaya öncülük etmek için ihtiyaç duyulan her şeye sahip olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye, bu ezber bozan teknolojiyi hayata geçirmeye en yakın ülke." dedi.

Parulkar, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Kongre kapsamında, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzaladıklarını anımsatan Parulkar, anlaşmayla Türkiye'de kapsama yetersizliği olan kırsal bölgelerde, dünyada ilk kez geliştirilen altyapı teknolojilerinin test edileceğini söyledi.

Parulkar, söz konusu testleri Türk Telekom'un gerçekleştireceğine işaret ederek, "Şu an geliştirilen son altyapı teknolojilerinin önümüzdeki 6 ayda testlerinin tamamlanmasını hedefleniyor. Bu oldukça agresif ve heyecanlı bir hedef." diye konuştu.

Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilerde dünyaya öncülük etme hedefini, "yerinde bir hedef " şeklinde nitelendiren Parulkar, şunları kaydetti:

"Türk Telekom'un iştirakleri Argela ve Netsia ile son dönemde yaptıklarını ve yapabileceklerini görünce, Türkiye bu hedefte kalmalı. Eğer Türk Telekom, bizim laboratuvarlarımızdan çıkan son teknolojiyi sahaya taşıyıp test edebilirse, bu şirketi gerçekten de dünyada lider konumuna getirir. Türkiye, 5G ve ötesi teknolojilerde dünyaya öncülük etmek için ihtiyaç duyulan her şeye sahip. Bu açıdan, imzaladığımız iş birliği anlaşması da çok önemli bir adım. Testlerden başarılı sonuç alınırsa Türkiye, bu yıl 5G'ye geçen dünyadaki ilk ülke olacak. Türk Telekom, 5G’de uzak ara dünya çapında lider şirket olabilir."



- "Türkiye, çığır açıcı bir gelişmeye öncülük edebilir"



Guru Parulkar, Türk hükümetinin Evrensel Hizmet Projesi kapsamında kırsal kesimlere en son teknolojiyi götürme hedefinin "harika bir fikir" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bugün mevcut altyapı teknolojisiyle kırsal kesimlerin tamamının kapsama alanı içine alınmasının çok yüksek maliyetli yatırımlar olduğunu anlatan Parulkar, şunları ifade etti:

"Şirketler bu maliyetleri hesaplayarak adım atmak zorunda. Bu dünya çapında telekom şirketlerinin ve hükümetlerin gündeminde olan bir konu. Türkiye'nin de ortaya koyduğu bu hedefte 'Eğer testler başarılı olursa', 'Eğer hedeflenen maliyetler söz konusu olursa' gibi birkaç 'eğer' var. İşte bu 'eğer'lerin hepsi başarılı sonuçlanırsa o zaman çığır açıcı bir gelişmeye öncülük etmiş olacaksınız.

Çünkü yeni teknolojiyi öncelikle kırsalda test edip, başarıya ulaşan bu teknolojiyi daha sonra ana akım alanlara, büyük şehirlere taşıyarak bugün tüm telekom şirketlerinin hedeflediği bir aşamayı ilk önce başaran siz olacaksınız. Şu anda Türkiye bu ezber bozan teknolojiyi hayata geçirmeye en yakın ülke. Kısacası Türkiye şu anda daha hızlı ve daha ucuz bir altyapı teknolojisi geliştirmenin ve üretiminin eşiğinde."



- "Telekomünikasyon, en büyük altyapı yatırımlarının yapıldığı alan haline geldi"



Parulkar, ONF'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, android cihaz üreticilerinin yapmak istediklerini gerçekleştirebilmelerinin, ancak kendileri gibi kurumların onlara uygun bir altyapı geliştirebilmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Yeni nesil uygulamalar ve cihazların, geliştirilen teknolojilere bağlı olduğunu anlatan Parulkar, bu nedenle hem daha ucuz hem de herkese ulaşabilen altyapı ürünleri geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Parulkar, ONF'yi, "Yeni teknolojinin kalbi, mutfağı ve aynı zamanda tesisatçısı" şeklinde tanımladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Günümüzde neredeyse her telekom şirketi abonelerine inanılmaz hizmetler ve ürünler sunuyorlar. Baktığınızda insanların birbiriyle iletişimini sağlamak için çok büyük altyapı yatırımları yapılması gerekiyor. Telekomünikasyon sektörü, artık en büyük altyapı yatırımlarının yapıldığı alan haline geldi. Bizim yapmaya çalıştığımız bu altyapı için daha hızlı inovasyon yapmak, bunun için uygun ortamı hazırlamak. Çünkü telekomünikasyon sektöründe altyapı inovasyonunda çok önemli mesafeler alındı ama biz daha gidilecek çok uzun bir yol olduğunu düşünüyoruz.

Nesnelerin interneti (IoT), Sanal Gerçeklik (VR), Arttırılmış gerçeklik (AR), bağlantılı otomobiller ve daha bunlar gibi pek çok teknoloji günlük hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Bütün bunlar elbete daha iyi, çok daha iyi ağ altyapısına ihtiyacı doğuruyor. İşte bu alanda gerekli olan inovasyonun yapılmasını sağlamayı ve bunu da operatörlerin karşılayabileceği bir maliyetle yapabilmelerini amaçlıyoruz. Kısacası daha etkili, düşük maliyetli ve daha hızlı inovasyon için çalışıyoruz."



- "Türk Telekom, yeni nesil teknolojilere önemli katkılar sunmaya başladı"



Guru Parulkar, Türk Telekom'un önemli bir insan kaynağı ve mühendis kadrosu bulunduğunu, hepsinin kendilerine katkı sağlamak için hevesli olduğunu dile getirdi.

Argela ve Netsia ile çalıştıkları dönemden bu yana Türk mühendisliğinin farkında olduklarını belirten Parulkar, "Türk Telekom’un üyeliğiyle bunu daha yakından görme şanısını elde ettik. ONF’ye ve yeni nesil teknolojilere önemli katkılar sunmaya başladılar. Bunun devamının geleceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Parulkar, Türk Telekom'un ONF ile tanışmasının iştiraki Argela sayesinde olduğunu aktararak, Argela'nın ONF bünyesinde önemli işlere imza attığını söyledi.

Argela ile iş birlikleri sonucunda Türk Telekom'un özel statülü üye olması fikrinin gündeme geldiğini anlatan Parulkar, "Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany ile tanıştığımda, kendisinin vizyonundan çok etkilendim. Teknolojiye yaklaşımı, iş anlayışı, ortaklığa ve iş birliklerine bakış açısını görünce müthiş biri diyebilirim. Türk Telekom’un bizim platformumuzda olmasının önemini hemen anlamıştım. Sonuç olarak Türk Telekom, hem özel statülü üyemiz oldu, hem de yönetim kurulumuzda yer alıyor." şeklinde konuşmasını tamamladı.