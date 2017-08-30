Türkiye 68 ülkeye dondurma satıyor

Türkiye son 5,5 yılda yaptığı dondurma ihracatından yaklaşık 204 milyon dolarlık döviz geliri sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyanın en büyük 15'inci dondurma ve buzlu yiyecek ihracatçısı konumunda bulunan Türkiye, Ocak 2012-Haziran 2017 döneminde 68 ülke ve 4 serbest bölgeye 88 bin 366 ton dondurma sattı.

Bir top dondurmanın ortalama 50 grama denk geldiği düşünüldüğünde, söz konusu dönemde ihraç edilen dondurma miktarı 1 milyar 767 milyon topa karşılık geliyor.

Dondurma ihracatından 2012'de 36 milyon 284 bin, 2013'te 38 milyon 275 bin, 2014'te 35 milyon 725 bin, 2015'te 36 milyon 388 bin, 2016'da 34 milyon 788 bin ve bu yılın ilk yarısında 22 milyon 406 bin dolar gelir elde edildi.

Yurt dışına satılan dondurmanın kilogram başına ihracat değeri ise 2,3 dolar olarak hesaplandı.

- Lider pazar Irak

Bu dönemde en fazla dondurma ihracatı Irak'a yapıldı. Bu ülkeye 5,5 yılda 48 milyon 29 bin dolar karşılığında 18 bin 360 ton dondurma ihraç edildi.

Kosova 16 milyon 596 bin dolarlık ihracat geliriyle ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 12 milyon 792 bin dolarla Arnavutluk, 9 milyon 359 bin dolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 7 milyon 642 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 5 milyon 59 bin dolarla Azerbaycan izledi.

Türk dondurma üreticilerinin ihracat pazarları arasında ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Kanada, Pakistan, Senegal ve Şili gibi binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeler de bulunuyor.

Türkiye'nin Ocak 2012-Haziran 2017 dönemindeki dondurma ihracatı rakamları şöyle:

Yıl İhracat (Ton) İhracat (Bin $) 2012 15.158 36.284 2013 16.091 38.2752014 14.336 35.725 2015 16.665 36.3882016 15.794 34.788 2017 - 6 10.322 22.406 Toplam 88.366 203.866

- "Türkiye en fazla büyüyen pazarlar arasında"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün ihracat pazarları arasında Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Türk Cumhuriyetleri ile Kuzey Afrika devletlerinin ön plana çıktığını söyledi.

Türkiye'nin dış pazarlardaki konumunu güçlendirmek için devletten bazı beklentilerinin olduğunu belirten Sakkaoğlu, her şeyden önce hayvan hastalıklarının yok edilmesi ve bunun için bir plan yapılması gerektiğini dile getirdi. Sakkaoğlu, "Avrupa Birliği Türkiye'den süt ve süt ürünleri ve bu arada dondurma ithalatında ancak onaylı süt işletmelerinden alınan sütle üretilen ürünlerin ithalatına izin veriyor. Bu nedenle süt üretiminde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarla, AB standartlarında üretim yapan, onaylı süt işletmelerinin sayısının artırılması gerekiyor." dedi.

Dondurma ihracatçıları için önemli pazarlar olan Ortadoğu, Uzakdoğu ve Kuzey Afrika'ya yönelik pazar faaliyetlerinin geliştirilmesi, butik dondurma ve yöresel dondurma çeşitlerinin de yurt dışında tanıtımına önem verilmesi gerektiğini ifade eden Sakkaoğlu, "Dünya genelinde dondurma pazarı 16,6 milyar litrelik hacmi ifade etmektedir. Türkiye, Endonezya, Vietnam ve Hindistan ile birlikte dondurma açısından en fazla büyüyen pazarlar arasındadır." diye konuştu. KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY -

