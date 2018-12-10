Türkiye 8 çeyrek üst üste büyüdü

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık performansla 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018'in üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemesinin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Yılın üçüncü çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1, sanayi sektörü yüzde 0,3 artarken inşaat sektörü yüzde 5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 4,5 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi 2018'in üçüncü çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 azalış kaydedildi.

- Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,5 yükselirken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3,8 azalış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 2017'nin aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 13,6 artarken ithalatı ise yüzde 16,7 azaldı.

- İş gücü ödemelerinde yüzde 19,4 artış

İş gücü ödemeleri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 ve net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,2 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 32,5 olurken bu oran 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 31,6'ya geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52'den yüzde 51,8'e düştü.

- Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYH

(milyon TL)Cari fiyatlarla GSYH

(milyon dolar)GSYH Zincirlenmiş Hacim

Endeksi(2009=100)Büyüme hızı

(yüzde)2017 1. Çeyrek 649.272 175.862147,5 5,32017 2. Çeyrek 734.426 204.867164 5,32017 3. Çeyrek 831.879 235.838180,411,52017 4. Çeyrek 890.960 234.924186,1 7,32017 Yıllık 3.106.536 851.491169,5 7,4 2018 1. Çeyrek 787.355 206.442158,2 7,2 2018 2. Çeyrek 884.490 204.412172,7 5,3 2018 3. Çeyrek 1.013.453 187.100183,2 1,6





TÜİK verilerine göre GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranları (yüzde) şöyle:

2017 3. Çeyrek 2018 3. ÇeyrekTarım, ormancılık ve balıkçılık 3,61Sanayi15,40,3

İmalat sanayi 16,8

0,6İnşaat 18,8

-5,3

Hizmetler 21,8

4,5

Bilgi ve iletişim 15,2

3,5Finans ve sigorta faaliyetleri -5,8

7,4

Gayrimenkul faaliyetleri 2,7

2,3

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 16,4

-7,8

Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri 3,2

10,2

Diğer hizmet faaliyetleri10 1,8Sektörler toplamı 11,8

1,8Vergi-sübvansiyon 9,2

-0,3

Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 11,5

1,6

(Bitti)