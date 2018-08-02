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"Türkiye-ABD ilişkilerinin düzelmesini temenni ediyoruz"

- YASED: - "YASED olarak, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin en kısa sürede düzelmesini, sorunun diplomasi ve uluslararası kurallar çerçevesinde çözülmesini temenni ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin en kısa sürede düzelmesini, sorunun diplomasi ve uluslararası kurallar çerçevesinde çözülmesini temenni ettiklerini belirtti.

YASED'den yapılan açıklamada, YASED olarak, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin hayati önem taşıdığı bugünlerde, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı son kararların çözümsüzlüğe doğru gitmesinden endişe duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer uluslararası doğrudan yatırımcılar gibi Türkiye’de faaliyet gösteren ABD şirketleri, her iki ülke ekonomisi için istihdam, üretim, ticaret ve yatırım alanlarında katma değer yaratmakta ve her iki ekonominin sürdürülebilir büyümesinde önemli rol üstlenmektedirler.

YASED olarak, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin en kısa sürede düzelmesini, sorunun diplomasi ve uluslararası kurallar çerçevesinde çözülmesini temenni ediyoruz. İki müttefik ülkenin bu sorunları aşabileceğine olan inancımızı korumaktayız."

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