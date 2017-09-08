Türkiye-ABD ticareti TIFA toplantısında ele alınacak

ANKARA (AA) - Türkiye ile ABD arasında 1999 yılında imzalanan Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) 10. Dönem Toplantısı, 12-13 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu toplantıda Türk heyetine Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre, ABD heyetine ise ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Dan Mullaney başkanlık edecek.

Türkiye-ABD ikili ticareti 2016 yılında 17,5 milyar dolara yükseldi. Bu yılın 8 aylık döneminde ise ABD'ye ihracat 4,4 milyar dolar, bu ülkeden ithalat ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD sermayesine sahip bin 742 şirketin faaliyet gösterdiği Türkiye'de, 2002-2016 döneminde yapılan ABD kaynaklı doğrudan yatırımların kayıtlı değeri 11,2 milyar dolara ulaştı.

- Ticaretin serbestleştirilmesi için ilave adımlar değerlendirilecek

İki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha yukarı seviyelere taşınması için atılabilecek adımların geliştirilmesini ve görüşülmesini amaçlayan toplantıda, Türkiye-ABD arasında ticaretin serbestleştirilmesi ve derinleştirilmesi için atılabilecek ilave adımlar değerlendirilecek.

ABD tarafından demir-çelik ürünlerinde Türkiye'ye uygulanan ve anılan ülkeye ihracatın önemli bir kısmını etkiler hale gelen korunma önlemleri, ABD'de milli güvenlik gerekçesiyle demir-çelik ve alüminyum için sürdürülen soruşturmalardaki gelişmeler neticesinde giderek artan korumacı eğilimlerin ele alınacağı toplantıda; siyah incir, taze nar, domates, kiraz, şeftali, kavun, biberin ABD'nin "Türkiye'den ithal edilebilir yaş-meyve sebze ürünleri listesi"ne dahil olması için devam eden teknik süreçlerdeki güncel durumu da görüşülecek.

Üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek projelere, iki ülke Eximbanklarınca ortak finansman sağlanmasına yönelik mutabakatın hayata geçirilmesi de konuşulacak.

Ülke ihracatını yakından ilgilendiren ve ABD'de 2017 yılı sonunda süresi bitecek "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi"nin geleceğinin de ele alınacağı toplantıda, Suriyeli mültecilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla dünyanın belli başlı gelişmiş ülkelerince mültecilere yönelik küresel çapta bir tercihli ticaret düzenlenmesinin hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalar gündeme getirilecek.

- TTIP müzakerelerine ilişkin beklentiler görüşülecek

ABD tarafınca, fikri mülkiyet alanındaki gelişmeler, sağlık sektöründe yürütülen yerelleşme çalışmaları, veri transferi, teknoloji transferine yönelik faaliyetler, ülkede uygulanan ilave gümrük vergileri, tarım ürünleri ticaretine ilişkin hususlarla ürün güvenliği uygulamalarının gündeme getirilmesi beklenen toplantıda, küresel ticaret ortamına ilişkin gelişme ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bu çerçevede, müzakereleri bir süredir askıya alınan, Türkiye'nin de dahil olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Hizmet Ticareti Anlaşması'nın (TiSA) geleceği, ülkenin de dahil olmayı hedeflediği ABD ile AB arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerine ilişkin beklentiler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde sürdürülen demir-çelik sektöründe dünya çapındaki kapasite fazlasına ilişkin çalışmalarla Arjantin'de yapılacak DTÖ 11. Bakanlar Konferansı'nın gündemine ilişkin hususlar toplantıda ele alınacak.

Ticari ve ekonomik ilişkilerdeki üst düzey diyalog mekanizmalarının işleyişinin ve toplantı takvimlerinin belirleneceği görüşmelerde, iki ülke arasında bakanlar düzeyinde yapılan Ekonomik ve Ticaret Stratejik İşbirliği Çerçevesi ve İş Konseyinin 3. dönem tavsiye kararlarının ele alınacağı ortak toplantıya ilişkin hazırlık ve gelişmeler gözden geçirilecek. Toplantıda ABD tarafına, ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve serbestleştirilmesi için iki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşması sonuçlandırılmasının hedeflenmesi gerektiği yönündeki görüş de aktarılacak.