ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William Czajkowski, havacılık ve savunma sektörlerinde ABD ve Türkiye'nin birlikte çalışmasının hayati bir konu olduğunu söyledi.

Türkiye-ABD Uzay, Havacılık ve Savunma Sektörleri Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) yapıldı. Toplantıya, iki ülkeden savunma ve havacılık sanayisi firmalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William Czajkowski, havacılık ve savunma sektörlerinin hem ABD'de hem de Türkiye'de taşıdığı öneme dikkati çekerek, bu sektörlerde iki ülkenin birlikte çalışmasının hayati bir konu olduğunun altını çizdi.

İki ülkenin stratejik iş birliğine özel sektörün de önemli katkısının bulunduğunu belirten Czajkowski, "Bu konuda her iki taraf da Türkiye’deki özel sektörle iş birliği yapmayı istemektedir, bu kazan-kazan senaryosudur. Bu iş birliğini desteklemek, teşvik etmek, daha da genişletmek istiyoruz. Türkiye’ye büyük ticaret faaliyetleri düzenliyoruz, bunların odak noktası da savunma sanayisi." şeklinde konuştu.

- "Üst düzey ticari diyalog devam etmeli"

ABD Ticaret Odası Orta Doğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ise bu yıl iki ülke arasında üst düzeyde ticari diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

İki hükümetin bir araya gelerek, ekonomik açıdan periyodik toplantılar düzenlemesinin faydalı olacağını kaydeden Choksy, "Ticaret Odası olarak önceliğimiz kongredeki üyelerle tekrar diyalog kurulması ve Türkiye’nin öneminin vurgulanması olacak. Geçen yıl bir dizi toplantı yaptık, bu yıl da yapmaya devam edeceğiz. İş dünyası, Ankara ve Washington’da iki tarafın birbirini daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır." dedi.

Choksy, Türkiye’den iş örgütlerini, geçmişte ABD'de iş çevreleriyle bir araya getirdiklerini hatırlatarak, bunu yine yapmayı düşündüklerini, savunma sanayisi ya da farklı sektörden Türk şirketlerine yönelik toplantılar düzenlemek istediklerini kaydetti.

ABD-Türk Konseyi (ATC) Başkanı General James Logan Jones da iki ülke ilişkilerin stratejik öneminin hiçbir zaman sorgulanmadığını belirterek, "Siyasi birtakım tartışmalar oluyor, yolda bazı engeller de oluyor ama Türkiye-ABD ilişkileri gerçekten önemli engelleri aşıyor." ifadesinde bulundu.

Jones, sadece savunma alanında değil, özel sektörde de güçlü bir iş birliği olduğuna işaret ederek, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için daha çok çalışma çağrısında bulundu.