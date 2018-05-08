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"Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu" yarın başlıyor

- MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: - "Bu programa, Türkiye'deki ve yurt dışındaki iş adamlarımızın yanı sıra 33 Afrika ülkesinin büyükelçisi, bakanları, bürokratları ile 150'yi aşkın iş adamı katılacak" - "Forumda, Afrika'daki yatırım olanakları konuşulacak"

KONYA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "Bu programa, Türkiye'deki ve yurt dışındaki iş adamlarımızın yanı sıra 33 Afrika ülkesinin büyükelçisi, bakanları, bürokratları ile 150'yi aşkın iş adamı katılacak." dedi.

Okka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın, yatırım olanakları açısından Türkiye için oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın 2018 yılını "Afrika Yılı" ilan ettiğini, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi adına çalışmalar yaptıklarını anımsatan Okka, Konya şubesinin düzenlediği Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu'nun da buna önemli katkı sunacağını bildirdi.

Okka, yarın Konya'da bir otelde başlayacak forumda, "Afrika ve Türkiye'de Yatırım ve Ticaret Fırsatları" ile "Afrika ve Türkiye Arasında Ticaret Finansmanı ve Yatırım Hukuku" başlığında paneller düzenleceğini ifade etti.

Programda, Türk yatırımcıları ile Afrika ticaret temsilcilerini bir araya getireceklerini anlatan Okka, şunları kaydetti:

"Afrikalı bakanlar, büyükelçiler ve iş adamlarının katılımıyla Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu'nu düzenliyoruz. Bu programa Türkiye'deki ve yurt dışındaki iş adamlarımızın yanı sıra 33 Afrika ülkesinin büyükelçisi, bakanları, bürokratları ile 150'yi aşkın iş adamı katılacak. Afrika'daki yatırım olanakları konuşulacak. Afrika'daki yatırım hukuku ve finansmanı ele alınacak. İş adamlarıyla ikili iş görüşmeleri, saha ve fabrika gezileri gerçekleştirilecek. Sadece ekonomik ilişkiler değil, bunu daha da artırarak kültürel ve sosyal alanda da ilişkileri güçlendirmek istiyoruz. Misafirlerimiz, kendi kültürel etkinliklerini, yöresel ürünlerini de sunma imkanı bulacak. Türkiye ile Afrika'daki dostlarımızın arasındaki bağları çok daha güçlü hale getirecek. Bunu devamlı ve sürdürebilir hale getirmek için ekonomik ticaretimizi geliştirmemiz gerekiyor. Karşılıklı kalkınmayı hedeflediğimiz bir süreç bu. Forumla Türkiye'nin Afrika ile ticareti, sosyal ve kültürel alandaki ilişkileri artan bir ivme ile devam edecek."

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KonyaMÜSİADTürkiye-Afrika Ekonomik Forumu
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