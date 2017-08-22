Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji il özel idareleri dünya
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

'Türkiye, Afrika'daki enerji açığını değerlendirmeli'

DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Taşkın, "Afrika'da 600 milyonun üzerinde kişinin elektriğe ulaşımı yok. Türk girişimciler bu bölgedeki sektördeki açığı değerlendirebilir." dedi.

'Türkiye, Afrika'daki enerji açığını değerlendirmeli'

İZMİR (AA) - Meriç Ürer - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2020'de 50 milyar dolar olmasının hedeflendiğini belirtti.

Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerin 2002'de ivme kazanmaya başladığını dile getiren Taşkın, geçen 15 yıl sürede önemli aşamalar kaydedildiğini, geçmişte 9 olan büyükelçilik sayısının 40'a çıktığını ve Türk Hava Yolları'nın (THY) ise bugün 33 ülkede 40 destinasyona uçtuğunu vurguladı.

Afrika'da öncelikli talebin "enerji" olduğuna dikkati çeken Taşkın, şöyle konuştu:

"Afrika'da 600 milyonun üzerinde kişinin elektriğe ulaşımı yok. Artan şehirleşme ve yatırımlara bağlı enerji talebi artacağından Türk girişimciler bu bölgedeki sektördeki açığı değerlendirebilir. Bu kıtada 2000-2012 yıllarında elektrik enerjisi talebi yüzde 35 arttı. Rüzgar ve güneş santrallerinin kurulması ve baraj yapılması önemli. Türkiye Afrika'daki enerji açığını değerlendirmeli. Türk firmaları burada yer alabilirler. Birincisi inşaat mühendisliği ikincisi yatırım olarak."

Afrika ülkelerindeki liman ve ulaşım eksikliği

Taşkın, Afrika ülkelerindeki diğer bir önemli eksikliğin ise liman ve ulaşım olduğuna işaret etti.

THY'nin Afrika ülkelerine seferlerine de değinen Taşkın, "THY'nin Afrika'ya uçan uçağında bir koltuk boş yok. Yok böyle bir şey. Şu anda uçmadıkları ülkelere de sefer koymalarını bekliyoruz. THY, Afrika kıtasında en güçlü hava yollarından biri." şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Afrika KıtasıDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer TaşkınEkonomiTicaret HacmiTürkiye-Afrika Ilişkileri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5