"Türkiye-Amerika ilişkileri her geçen gün daha iyiye gidecek" - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat: - "Türkiye-Amerika ilişkileri her geçen gün daha iyiye gidecek" - "Şu an Amerika'daki yatırımları Türkiye'ye, Türkiye'deki yatırımları Amerika'ya ulaştırma adına büyük çabalarımız var ve sistematik olarak kurulmuş olan sanayi bölgesinde Amerikan iş adamlarını buraya, Türk iş adamlarını da Amerika'ya götürmeye çalışıyoruz"

05 Kasım 2018 Pazartesi 13:41