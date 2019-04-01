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"Türkiye artık gelişim sürecine giriyor"

2019 yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklama yapan Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Yaşar Doğan, bundan sonra önceliğin ekonomiye verilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

"Türkiye artık gelişim sürecine giriyor"
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2019 yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklama yapan Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Yaşar Doğan, bundan sonra önceliğin ekonomiye verilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Tüm demokratik kurumları ile birlikte kazananın Türkiye olduğunu ifade eden Yaşar Doğan, üretim, çalışma ve tasarruf bilincinin gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Yaşar Doğan, yerel seçimin tamamlanması ve sonuçların açıklanmasıyla beraber yaptığı açıklamada ‘’Türkiye önemli bir yerel seçim sürecini daha geride bıraktı. Yüzde 80’i aşan katılım oranıyla ülkemiz sadece bölgesine değil, tüm dünyaya demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Demokrasi adına bu kazanımların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ancak özellikle son 5 yıldır Türkiye seçim ikliminin içinde yaşadı. Artık önümüzde daha çok ‘çalışma ve üretimin’ konuşulacağı; ekonomik reformların, yapısal güçlenmelerin artacağı bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki bu dönemin adı ekonomik gelişim sürecidir. Hükümetini ve yerel yöneticilerini seçmiş Türkiye’nin önceliği ekonomidir. Ekonomimizin güçlü olması, aynı zamanda güçlü ve güvenli bir Türkiye oluşmasını da sağlayacak; bölgesinde dirayetli bir ülke olmaya devam edecektir. TÜMSİAD olarak ekonomik gelişim sürecine ve ülkemizin gücüne güç katmaya her üyemizle katkı vereye hazırız. Türkiye üreterek, çalışarak, tasarruf ederek geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyecektir.’’ dedi.

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