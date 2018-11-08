"Türkiye attığı adımlarla olumlu sonuçlar almaya devam ediyor"

BURSA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönem çok daha farklı stratejiler izleyeceğiz, ufak ufak. Başka sürprizler de var. Türkiye maruz kaldığı tüm bu finansal dalgalanmalara karşı kısa süre içinde aldığı ve attığı adımlar ve tedbirlerle olumlu sonuçlar almaya devam ediyor, devam edecek." dedi.

Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen "Adım Adım Ekonomi" programında yaptığı konuşmada, ekim ayı ile birlikte dengelenme sürecinin başladığı çok net bir şekilde görülürken, özellikle finansal maliyetler noktasında ticari kredilerde yüzde 40'ların, 50'lerin geride kaldığını belirtti. Gün gün BDDK raporlarını takip ettiğini söyleyen Albayrak, bugün itibarıyla bu rakamın tek tek takip ettiği çerçevede yüzde 30'ların altına geldiğini dile getirdi.

Bakan Albayrak, "Günlük ortalama yüzde 30'un altında kullandırılan krediler. Öyle 40'lar, 50'ler yok. Bu yeterli mi? Daha yeni başladık, daha düşecek, sıkı bir şekilde. Mevduat faizleri düşüyor, kredi faizleri düşüyor. Makas çok açık, bu makas daralacak. Bankacılık sektörünün korkuları, kaygıları vardı, aradaki marj makası yüzde 10'lara dayandı. Hem bu makas daralacak hem de finansman maliyeti, kredi maliyeti. Bu noktada bu karlılık makul düzeyde devam ederken, reel sektör de daha uygun maliyetli, daha da düşen faizlerle, daha da iyi bir şekilde buna erişmeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Küresel yatırımcı güveninde ciddi anlamda artış oldu"

Hazinenin uyguladığı ve uygulayacağı politikaların çok daha aktif ve agresif olacağını belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"Bunu piyasada hissedeceksiniz. Bugün her şeyi Bursa'da söylemeyeyim, haftaya başka illere de kalsın. Bunu hissedeceksiniz. Elbette bu önemli gelişmelerde en önemli sebeplerden biri de ülkemizde olan küresel yatırımcı güveninde ciddi anlamda artış oldu. Özellikle ekim ayındaki dolar tahvil ihalesinin ardından birileri 'Yok Türkiye'ye bir kuruş vermiyorlar, etmiyorlar, şöyle böyle.' derken 3 katından fazla, yaklaşık 6,5 milyar dolara yakın taleple 2 milyar dolarlık ihracımız çok büyük bir başarı ortaya koydu. Böyle bir küresel süreçte, böyle bir operasyonun yaşandığı süreçte olması itibarıyla."

- "Adım adım daha da iyiye gidiyor"

Albayrak, dün çok önemli bir tahvil ihalesi yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Özellikle avro piyasaları açısından baktığımızda, dün aynı gün içinde hazine finans programı çerçevesi içinde uluslararası sermaye piyasalarında yine bu noktada yoğun bir talebin gerçekleştiği bir piyasada, 1,5 milyar avronun üzerinde şubat 2026 vadeli avro tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Yüzde 5,25 olarak gerçekleşen getiri oranıyla talebin 3 katından fazla yaklaşık 4,7 milyar avroyu bulduğu bir ihaleyle çok başarılı bir hazine likidite sürecini ortaya koymuş olduk. Adım adım daha da iyiye gidiyor. Maliyetler düşüyor, vadeler daha iyi, talep daha yüksek. Hazine olarak başta biz, finansal kurumlarımız, reel sektörümüz bu noktadaki iyileşmeyi başta devlet olarak bizim attığımız tüm bu adımlarla daha da hissetmeye devam edeceğiz."

Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı dönemde kısa süre içinde dolar, avro cinsinden çok başarılı ihraçlara imza atıldığını vurgulayan Albayrak, "Nitekim bu ihraç aynı zamanda bizim yatırımcı tabanımızı genişletme ve borçlanma para birimlerimizi çeşitlendirme anlamında da bu stratejimizin de başarıya ulaştığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'de ithalatı olup da ikamesi olmayan ürün yok"

Albayrak, "Yeni dönem çok daha farklı stratejiler izleyeceğiz, ufak ufak. Başka sürprizler de var. Türkiye maruz kaldığı tüm bu finansal dalgalanmalara karşı kısa süre içinde aldığı ve attığı adımlar ve tedbirlerle olumlu sonuçlar almaya devam ediyor, devam edecek. Ekonomi politikalarımızın orta vadeli yol haritasını belirleyen Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesi içinde tüm kesimler, oldukça başarılı ve ayakları yere basan bir program olarak değerlendirdi. Yatırımcılarla yürüttüğümüz piyasa iletişimi güçlü bir şekilde teveccüh gördü. Uluslararası sermaye piyasalarında başarılı şekilde sonuçlanan tüm bu ihraçlar 3 ayı aşan bu yoğun sürecin başarısının bir teyidi oldu." dedi.

Şimdi önlerinde önemli bir 5 yılın olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"İlk üç yılı malumunuz YEP ile açıkladığımız, ortaya koyduğumuz bir çerçeveyle gördük. 3 temel fazdan bahsettik. İlk fazımız dengelenme süreci, sonra disiplin ve dönüşümle, bu disiplini sıkı politikalarla, yapısal reformlarla birlikte ortaya koyacağımız bir dönüşümle ortaya koyacağız. İşte bütün bu resmi bu noktada değerlendirdiğimizde Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesi, rekabetçi kur ve rekabetçi insan kaynağı çerçevesi içinde sanayi ve endüstriyel dönüşümü bu anlamda kilo bazını, sadece Bursa için değil, tüm Türkiye için de ihracat noktasında yukarıya taşıyacak bir stratejiyi ortaya koyacağız.

Türkiye'de ithalatı olup da ikamesi olmayan neredeyse hiçbir ürün yok. Otomotivden telefona kadar her ürün var. Kaliteli, daha uygun, daha rekabetçi. Bu çerçevede planlanan bir stratejik dönüşümle 2019 ve 2023 yolculuğu çok daha güçlü, güzel ve inşallah büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna Türkiye'yi taşıyacak önemli bir dönem olacak."

Albayrak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile sanayiciler katıldı.

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