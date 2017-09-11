Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

"Türkiye, AVM çöplüğüne dönmesin"

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Şu ana kadar sadece Ankara'da 8 AVM kapatıldı. Bu kapanan AVM'lerin yatırım değeri yarım milyar liradan fazla, Türkiye genelinde ise bir milyar lirayı aşan milli servet heba oluyor"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şu ana kadar sadece Ankara'da 8 AVM'nin kapandığını, kapanan AVM'lerle milli servetin heba olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, plansız ve kontrolsüz açılan AVM'lerin sadece çevredeki dükkanların kapanmasına değil, aynı zamanda milli servetin heba olmasına da neden olduğunu ifade etti.

Şu ana kadar sadece Ankara'da 8 AVM'nin kapandığına işaret eden Palandöken, "Bu kapanan AVM'lerin yatırım değeri yarım milyar liradan fazla, Türkiye genelinde ise bir milyar lirayı aşan milli servet heba oluyor. Ankara'daki bu durum diğer şehirler için örnek olsun ki Türkiye, ABD gibi AVM çöplüğüne dönmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bir AVM'nin sonradan hastaneye dönüştüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dükkanlara yeterince talep olmadığı için neredeyse hiç açılmadan kapanan AVM var. Yeni yapılan AVM'ler nedeniyle rağbet görmediği için yıkılan iki AVM'nin yerine yine AVM yapılıyor. Bütün bunlar göz önündeyken yeni AVM inşaatları da hızla devam ediyor. Herkes Ankara'nın kapasitesinin üzerinde AVM yapıldığını söylerken yeni yapılan AVM inşaatları ise Ankara'nın ileride tam bir AVM çöplüğüne döneceğine işaret ediyor. Bu yatırımlar milli servettir. Esnafa da vatandaşa da yazık oluyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvmBendevi PalandökenTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5