"Türkiye, AVM çöplüğüne dönmesin"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şu ana kadar sadece Ankara'da 8 AVM'nin kapandığını, kapanan AVM'lerle milli servetin heba olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, plansız ve kontrolsüz açılan AVM'lerin sadece çevredeki dükkanların kapanmasına değil, aynı zamanda milli servetin heba olmasına da neden olduğunu ifade etti.

Şu ana kadar sadece Ankara'da 8 AVM'nin kapandığına işaret eden Palandöken, "Bu kapanan AVM'lerin yatırım değeri yarım milyar liradan fazla, Türkiye genelinde ise bir milyar lirayı aşan milli servet heba oluyor. Ankara'daki bu durum diğer şehirler için örnek olsun ki Türkiye, ABD gibi AVM çöplüğüne dönmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bir AVM'nin sonradan hastaneye dönüştüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dükkanlara yeterince talep olmadığı için neredeyse hiç açılmadan kapanan AVM var. Yeni yapılan AVM'ler nedeniyle rağbet görmediği için yıkılan iki AVM'nin yerine yine AVM yapılıyor. Bütün bunlar göz önündeyken yeni AVM inşaatları da hızla devam ediyor. Herkes Ankara'nın kapasitesinin üzerinde AVM yapıldığını söylerken yeni yapılan AVM inşaatları ise Ankara'nın ileride tam bir AVM çöplüğüne döneceğine işaret ediyor. Bu yatırımlar milli servettir. Esnafa da vatandaşa da yazık oluyor."