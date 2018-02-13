Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Yıldız:

ORDU (AA) - Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Azmi Yıldız, arıcılara, kışın yüksek seyreden hava sıcaklıklarının olumsuz etkilememesi için arılarına kek vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak yaptıkları tespitlere göre 2017 yılında bal üretiminde düşüş olduğunu belirtti.

Ordu'da kestane balı üretiminin daha fazla olduğunu ifade eden Yıldız, "Arıcılarımızın üçte biri yöresel olarak üretim yapıyor, diğerleri ise yaylalara gidip gezginci arıcılık yapıyor. Geçtiğimiz yıl yöresel üreticilerimiz kovan başına 3-5 kilogram kestane balı, gezginci arıcılarımız ise kovan başına 15-20 kilogram çiçek balı üretti." dedi.

Yıldız, değişen bitki örtüsü ve hava koşullarının bal üretimini olumsuz etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"20-30 yıl önce bir kovandan 90 kilograma yakın bal elde ediliyordu. Bitki örtüsü, hava, iklim, arıları dolayısıyla bal üretimini olumsuz etkiliyor. Yaylalara çıkacağımız zaman özellikle hava koşullarını kontrol edip öyle çıkıyoruz. Soğuk geçen sezonda bal üretimi olmuyor. Çok yağmur yağarsa yine bal olmaz. Kuru havada daha fazla bal üretiliyor çünkü çiçeklerde daha çok terleme oluyor."

Kış mevsiminde arı bakımına ilişkin üreticilere tavsiyede bulunan Yıldız, "Arıcılar yaylalardan indikten ya da kestane mevsimi geçtikten sonra 'Arıların balları var.' diyerek kovanları bir kenara bırakıyor. Yeni sezona kadar en az 20 defa arıya şurup verilmesi gerekiyor. Çıtaların yeni yavrulara hazırlanması, yavruların ise sonbahar yavrusu olması, kovanların genç arılarla kışa girmesi lazım. Kış mevsimindeyiz ve havalar sıcak gitti, arılara mutlaka kek verilmesi gerekiyor. Kek verilen arılar kışı olumsuzluk yaşamadan atlatacaktır." diye konuştu.



