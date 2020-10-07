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Türkiye Bilişim Vakfı'nın ana sponsorlarından oldu

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kriptopara işlem platformu BtcTurk, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile iş birliği yaptı.

Türkiye Bilişim Vakfı'nın ana sponsorlarından oldu

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk, Türkiye Bilişim Vakfı’nın ana sponsorlarından biri oldu.

BtcTurk, globalleşme sürecinde, uluslararası rekabete dayanma gücüne kavuşmuş bir ülke olma yolundaki Türkiye’nin geleceği için çalışmalar yapan Türkiye Bilişim Vakfı’nın başarısına destek olmak için önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. BtcTurk’ün yanı sıra Eczacıbaşı Holding, Samsung Türkiye, Xerox Türkiye, e-Güven AŞ ve SAS Türkiye de Türkiye Bilişim Vakfı’nın sponsorları arasında yer alıyor.

Ülkemizin bilgi toplumuna erişiminde büyük bir sorumluluk üstleniyoruz...

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, Türkiye Bilişim Vakfı ile yapılan anlaşmaya yönelik şunları söyledi: “Blokzincir ile kriptopara bazlı teknolojileri üreten ve kullandıran bir şirket olarak faaliyet gösteriyor, hem ülkemizin hem sektörümüzün geleceği için yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada 1995 yılından bu yana ortaya koyduğu projelerle Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ilerlemesi için çalışmalarını sürdüren Türkiye Bilişim Vakfı ile yollarımızın kesişmesinden ve gelecek projelerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. BtcTurk olarak, öncelikli hedefi, bilgi toplumuna giden süreci hızlandırmak olan Türkiye Bilişim Vakfı ile yaptığımız iş birliği sayesinde pek çok çalışma gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum.”

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