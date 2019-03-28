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Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri

- İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin: - "Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirmek konusunda kararlıyız. Yatırımcılarımızın ve insanımızın Çin'e gitme konusunu daha da kolaylaştırmalarını istiyoruz" - DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı: - "Son dönemde Türkiye'ye gelen Çinli sayısında önemli artış var. Özellikle iki Çinli bankanın Türkiye'de var olması ile birlikte Türkiye'de faaliyet gösteren firma sayısı bini geçti" - "Çin'e gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı da 2 katına yükselterek Çin'in Türkiye’ye yaptığı yatırım miktarının da 2021 sonuna kadar 2 katına çıkarılmasını hedefliyoruz" - Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li: - "Çin olarak ekonomi ve ticarette Türkiye ile olan ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. 2021 yılına kadar Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısını da 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri
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Anahtar Kelimeler:
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı T.Murat Kolbaşıİstanbul Vali Yardımcısı İsmail GültekinTürkiye-Çin Ticaret Ve Yatırım Semineri
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