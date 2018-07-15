Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji belgesel Bursa Rusya
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

"Türkiye çok daha güçlü halde"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Allah'a şükürler olsun ki hain FETÖ darbe girişiminin ardından 2 sene geçtikten sonra Türkiye dimdik ayakta. Tüm bu travmalara rağmen yönetim sistemini değiştirmiş, çok daha güçlü bir halde. Tek vücut, yek vücut olarak yoluna devam etmektedir"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini belirterek, Türkiye'nin dimdik ayakta, çok daha güçlü bir halde olduğunu bildirdi.

Ödemiş ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından bir restoranda düzenlenen programa katılan Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Allah bir daha bu millete böyle illet, böyle zillet vermesin." dedi.

Pakdemirli, hain FETÖ darbe girişiminin ardından 2 sene geçtiğini hatırlatarak, "Allah'a şükürler olsun ki hain FETÖ darbe girişiminin ardından 2 sene geçtikten sonra Türkiye dimdik ayakta. Tüm bu travmalara rağmen yönetim sistemini değiştirmiş, çok daha güçlü bir halde. Tek vücut, yek vücut olarak yoluna devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakanlık görevini tevdi ettiği için teşekkür eden Pakdemirli, görevlerin gelip geçici olduğunu, bayrağın teslim alındığı günle teslim edildiği gün arasında yapılan hayırlı işlerin önem taşıdığını vurguladı.

- "Yeni yönetimde karar almak daha kolay"

Pakdemirli, yeni yönetim sistemiyle karar almalarının daha kolay olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eskiden bir müdürü bir yerden alıp başka yere atarken problem oluyordu. Basit işlerde bile yasa çıkarmanız gerekiyordu. Almanya'da 3 bin kanun var, Türkiye'de 9 bin kanun var. Ne kadar fazla kanun çıkartırsanız ülkeyi o kadar iyi yöneteceksiniz diye bir şey yok."

Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in de başkanlık sistemini gerekli gördüğünü anlatan Pakdemirli, "Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine büyük bir demokratik değişim, yönetim sistemi değişimi kansız, kavgasız olmaz. Bu da bizim milletimizin demokratik olgunluğunun göstergesi." ifadesini kullandı.

- "Zoru hemen yapacağız, imkansız zaman alır"

Pakdemirli, sorunları çözmek için canla başla çalışacaklarını dile getirerek, yapısal sorunları çözmelerinin biraz zaman alabileceğini ancak kolay çözülecek soruları hemen çözeceklerini bildirdi. Çalışma prensiplerinin "Zoru hemen yapacağız, imkansız zaman alır" olduğuna değinen Pakdemirli, bu prensibi bürokratlara da ilettiğini aktardı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da tarımın içinden gelen birinin bakan olduğunu belirterek, verimli işler yapılacağını kaydetti.

"Allah İzmir'e verdikçe veriyor" diyen AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de İzmir'in daha önce Ulaştırma Bakanı olduğunu, ulaştırmayla ilgili tarihi projeler yapıldığını, İzmir'in altyapısını tamamladıklarını belirtti.

Programa İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ödemiş ve çevresindeki ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları da katıldı.

Ödemiş programı kapsamında, oğlu vefat eden Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa'ya taziye ziyaretinde bulunan Bakan Pakdemirli, Ödemiş Belediyesini de ziyaret etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDarbe GirişimiTarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliYönetim Sistemi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5