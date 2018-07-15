"Türkiye çok daha güçlü halde"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini belirterek, Türkiye'nin dimdik ayakta, çok daha güçlü bir halde olduğunu bildirdi.

Ödemiş ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından bir restoranda düzenlenen programa katılan Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Allah bir daha bu millete böyle illet, böyle zillet vermesin." dedi.

Pakdemirli, hain FETÖ darbe girişiminin ardından 2 sene geçtiğini hatırlatarak, "Allah'a şükürler olsun ki hain FETÖ darbe girişiminin ardından 2 sene geçtikten sonra Türkiye dimdik ayakta. Tüm bu travmalara rağmen yönetim sistemini değiştirmiş, çok daha güçlü bir halde. Tek vücut, yek vücut olarak yoluna devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakanlık görevini tevdi ettiği için teşekkür eden Pakdemirli, görevlerin gelip geçici olduğunu, bayrağın teslim alındığı günle teslim edildiği gün arasında yapılan hayırlı işlerin önem taşıdığını vurguladı.

- "Yeni yönetimde karar almak daha kolay"

Pakdemirli, yeni yönetim sistemiyle karar almalarının daha kolay olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eskiden bir müdürü bir yerden alıp başka yere atarken problem oluyordu. Basit işlerde bile yasa çıkarmanız gerekiyordu. Almanya'da 3 bin kanun var, Türkiye'de 9 bin kanun var. Ne kadar fazla kanun çıkartırsanız ülkeyi o kadar iyi yöneteceksiniz diye bir şey yok."

Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in de başkanlık sistemini gerekli gördüğünü anlatan Pakdemirli, "Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine büyük bir demokratik değişim, yönetim sistemi değişimi kansız, kavgasız olmaz. Bu da bizim milletimizin demokratik olgunluğunun göstergesi." ifadesini kullandı.

- "Zoru hemen yapacağız, imkansız zaman alır"

Pakdemirli, sorunları çözmek için canla başla çalışacaklarını dile getirerek, yapısal sorunları çözmelerinin biraz zaman alabileceğini ancak kolay çözülecek soruları hemen çözeceklerini bildirdi. Çalışma prensiplerinin "Zoru hemen yapacağız, imkansız zaman alır" olduğuna değinen Pakdemirli, bu prensibi bürokratlara da ilettiğini aktardı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da tarımın içinden gelen birinin bakan olduğunu belirterek, verimli işler yapılacağını kaydetti.

"Allah İzmir'e verdikçe veriyor" diyen AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de İzmir'in daha önce Ulaştırma Bakanı olduğunu, ulaştırmayla ilgili tarihi projeler yapıldığını, İzmir'in altyapısını tamamladıklarını belirtti.

Programa İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ödemiş ve çevresindeki ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları da katıldı.

Ödemiş programı kapsamında, oğlu vefat eden Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa'ya taziye ziyaretinde bulunan Bakan Pakdemirli, Ödemiş Belediyesini de ziyaret etti.